23 августа 2019

Потрясающая фарфоровая парочка работы знаменитых французских мастеров позапрошлого века для меня лично интересна не только изяществом форм, романтичностью сюжета и яркими деталями, на удивление прекрасно сохранившимися за 150 с лишним лет. Эти произведения словно передают дух эпохи, в которой творили выдающиеся представители культуры и искусства, прославившие Францию на весь мир. Среди них как раз в то время жил и бесконечно противоречивый и столь же скандальный поэт Шарль Пьер Бодлер, о котором сегодня и пойдёт речь.

Есть на известном парижском кладбище Монпарнас один-единственный кенотаф, к которому постоянно приводят туристов. На простой плите прямо на земле положена завёрнутая в саван фигура Бодлера в полный рост. Над её головой возвышается огромная стела, на верху которой водружён задумавшийся Сатана. Так вот, под этой плитой никакого захоронения вовсе нет. Шарль Бодлер покоится в одной могиле с матерью и ненавистным отчимом возле западной стены кладбища, куда практически никто не ходит. На пространной эпитафии о поэте Бодлере там не сказано ни слова: ''Пасынок генерала Жака Опика и сын Каролины Аршанбо-Дефаи. Умер в Париже 31 августа 1867 года в возрасте 46 лет''.

Мог ли себе представить Бодлер, что судьба обойдётся с ним так жестоко? Наверное, мог. Но у него порой просто не было времени даже задуматься об этом. Заядлый гуляка и скандалист, он ведь даже из престижного парижского коллежа Людовика Великого с треском был изгнан за чрезмерно бурную жизнь, не очень-то сочетавшуюся с освоением науки на курсе права. Зато влечение к литературе и поэзии, доходившее порой до страсти, вскоре сделало юного Бодлера известным в литературных кругах французской столицы.

В период с 1840 по 1850 годы им было создано большинство стихотворений, объединенных общим заголовком ''Лимб'' (один из кругов ада). Все они потом вошли в ставший скандально известным сборник ''Цветы зла''. Решением парижского суда 23 августа 1857 года за богохульство и нарушение норм общественной морали ''Цветы зла'' поэта Бодлера были запрещены, а сам он подвергнут штрафу на сумму 300 франков. После многочисленных прошений и жалоб сумму штрафа снизили до 50 франков. Но запрет на публикацию большинства стихотворений из сборника ''Цветы зла'' был отменен только через 92 года — в 1949 году.

Бодлер бесславно потратил свою короткую жизнь на женщин лёгкого поведения, на пирушки и загулы. Но даже тот список произведений, которые ему удалось создать в перерывах между этим, сделали его одним из самых известных французских поэтов XIX века. Не случайно ведь цитаты из его стихотворений продолжают появляться в мировой литературе по сей день.

''Любовь — это роза. Каждый лепесток — иллюзия. Каждый шип — реальность…'' ''Женщина — это приглашение к счастью…'' ''Самая изощрённая хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что его не существует…'' ''Самая тяжёлая работа — та, которую мы не решаемся начать: она становится кошмаром…'' ''Смерть утешает- увы! — и заставляет жить…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.