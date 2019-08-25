31 августа 2019

Посмотрел на днях нашумевший фильм Квентина Тарантино ''Однажды в… Голливуде'' с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Честно говоря, немного огорчился. Нет, фильм, конечно же, снят прекрасно, как и прежние картины знаменитого режиссёра. Эти крупные планы, подчёркивающие важные детали, эта блестящая игра актёров, эта с большим вкусом подобранная музыка и антураж конца 1960-х, словно переносящие зрителя в реальность событий, которым, собственно, этот фильм и посвящён. И вдруг — странная концовка, напрочь перечёркивающая зрительские ожидания. Да, всё понятно, Тарантино настолько велик, что имеет полное право трактовать исторические события по-своему. Но всё же…

И ещё лично меня задел эпизод с участием в голливудских съёмках легендарного Брюса Ли, с детства любимого многими из нас мастера боевых искусств, фильмы с которым мы смотрели, чтобы не соврать, наверное, сотни раз. И могли бы смотреть и больше, если бы тогда, в конце 60-х — в начале 70-х, у нас были такие возможности. К тому времени уже не многие советские мальчишки мечтали стать космонавтами и быть похожими на Юрия Гагарина. Зато многим хотелось так же умело, как Брюс Ли, владеть приёмами боевых искусств, чтобы в повседневной жизни можно было дать достойный отпор всякому хулиганью, сбивавшемуся в дерзкие стаи и издевавшемуся над слабыми и беззащитными людьми. А ведь Брюс Ли один мог разбросать десяток негодяев и защитить тех, кто стал их жертвой. Мы же собственными глазами видели, как здорово у него это получалось! И нам тоже хотелось стать такими же сильными и умеющими использовать все эти классные приёмы.

Да, конечно, мы понимали, что это кино. А в кино ведь всё, в принципе, можно подстроить. Но, во-первых, мы уже точно знали о том, что Брюс Ли действительно реальный мастер. И, во-вторых, мы были уверены, что даже искусным специалистам киномонтажа не удалось бы из ничего слепить эти его фантастические прыжки, молниеносные удары и характерное кошачье рычание, которым сопровождался каждый удачный удар.

Правда, мы тогда не знали, что сам наш кумир, детское имя которого было Ли Сяолун (с китайского — Маленький Дракон), в детстве был хилым и болезненным ребёнком. И первые роли, сыгранные им в кино с отцом — актёром контонской китайской оперы, как раз и посвящались слабым уличным мальчишкам-сиротам. А уже гораздо позднее, увлёкшись танцами в стиле ча-ча-ча и даже став чемпионом Гонконга в танцевальном конкурсе, Брюс Ли пришёл к знаменитому мастеру кунг-фу и предложил: ''Давайте я научу вас искусству танца, а вы поможете мне овладеть приёмами боевых искусств''.

Он был замечательным учеником. Ему ничего не приходилось объяснять дважды. В короткие сроки добившись блестящих успехов в кунг-фу и даже изобретя свой личный стиль под названием джиткундо, Брюс Ли отправился покорять Америку. У него получилось и это. Закончив философский (!) факультет Вашингтонского университета, он не только снимался в фильмах, ставших популярными среди зрителей. Он ещё и собственную школу боевых искусств открыл в США. И, между прочим, среди его учеников было немало таких знаменитостей, как, например, звезда НБА Карим Абдул-Джафар, с которым они поставили затем впечатляющую сцену боя в фильме ''Игра смерти''.

Арнольд Шварценеггер считал телосложение Брюса Ли эталоном полного отсутствия жира в организме. Добиться такого результата было крайне непросто. Но Брюс всю свою жизнь не жалел ни времени, ни сил на специальные ежедневные занятия спортом. Представьте, ему удавалось на вытянутой руке удерживать гирю весом 34 килограмма в течении 5−6 секунд! Удары Брюса были настолько быстрыми, что порой их даже не удавалось заснять обычной в то время технологией 24 кадра в минуту, поэтому некоторые сцены приходилось снимать 32-кадровым способом.

Во многом Брюс Ли был великим. И мастером, и актёром. Не зря ведь звёзды с его именем до сих пор украшают аллеи славы в Голливуде и в Гонконге…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.