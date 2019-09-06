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Британка хитро заставила бойфренда жениться на себе, заманив его якобы на «свадьбу друзей» (видео)

12:28 6 сентября 2019 768
Алиша и Пол
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

36-летняя жительница британского города Баргойд Алиша Пилава разработала хитрый план, чтобы заманить своего 40-летнего бойфренда Пола Шапрони под венец. Вступив в сговор с женатой парой Кевином и Хайди, она втайне подготовила свадьбу, а потом заявила Полу, что их друзья-супруги хотят заново обменяться клятвами верности, и что она приглашен на их свадьбу шафером.

Все, кроме Шапрони, знали о плане невесты. Пол понял, что на самом деле именно он является женихом, только когда в шоке увидел входящую в помещение Алишу в белом свадебном платье. И изрядно растерялся, когда приятели бросились его поздравлять.

Женщина, которая управляет двумя авторемонтными мастерскими, спела песню It Should’ve Been Me («Это должен был быть я»), а потом шутливо опустилась на колени и сказала: «Возьмешь меня в жены?». Автомеханик Пол решил подыграть, сказал «нет» и сделал вид, что хочет убежать, но потом быстро вернулся и поцеловал невесту.

На самом деле, по словам невесты, инициатором свадьбы был в некотором смысле Пол. «Последние два года он делал мне предложения по 30 раз на день. Я уже была в браке дважды, мне просто не хотелось проходить через все это снова», — рассказала Пилава изданию Wales Online. Но в конце концов жительница Уэльса передумала и решила на этот раз сама предложить возлюбленному руку и сердце.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пингвин испортил свадебное платье невесты, нагадив на него во время фотосессии.

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