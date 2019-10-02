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Лев оказался умнее: посетительница зоопарка забралась в вольер к хищнику и стала его дразнить (видео)

В сети появились видео, на которых посетительница нью-йоркского зоопарка в Бронксе, перелезшая через ограду в вольер ко льву, дразнит хищника. Стоя в нескольких метрах от льва, у края разделяющего их неширокого рва, она танцует, пытаясь спровоцировать животное на более близкий контакт. И говорит ему: «Привет!» и «Я люблю тебя малыш».

Лев выглядит удивленным. К счастью, все закончилось благополучно, и женщина покинула вольер невредимой.

Видео выложили в сети как очевидцы произошедшего, так и сама нарушительница, которое хвастливо подписала в Instagram, что она «не боится ничего живого». Пользователей сети, однако, не впечатлила ее бравада. «Лев оказался умнее, чем она», «Лев смотрит на нее, как на сумасшедшую», «Я рад, что такое безответственное поведение не причинило вреда животному».

Зоопарк подал официальную жалобу.

Shocking video from inside the Bronx Zoo shows woman who climbed into lion exhibit.



There was a moat between the woman and lion, but the zoo says this was «a serious violation and unlawful trespass that could have resulted in serious injury or death.» https://t.co/sMXQHszTgc pic.twitter.com/Mh6555Gywf — ABC News (@ABC) October 2, 2019

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