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Лев оказался умнее: посетительница зоопарка забралась в вольер к хищнику и стала его дразнить (видео)

19:05 2 октября 2019 215
Женщина и лев
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появились видео, на которых посетительница нью-йоркского зоопарка в Бронксе, перелезшая через ограду в вольер ко льву, дразнит хищника. Стоя в нескольких метрах от льва, у края разделяющего их неширокого рва, она танцует, пытаясь спровоцировать животное на более близкий контакт. И говорит ему: «Привет!» и «Я люблю тебя малыш».

Лев выглядит удивленным. К счастью, все закончилось благополучно, и женщина покинула вольер невредимой.

Видео выложили в сети как очевидцы произошедшего, так и сама нарушительница, которое хвастливо подписала в Instagram, что она «не боится ничего живого». Пользователей сети, однако, не впечатлила ее бравада. «Лев оказался умнее, чем она», «Лев смотрит на нее, как на сумасшедшую», «Я рад, что такое безответственное поведение не причинило вреда животному».

Зоопарк подал официальную жалобу.

Читайте также: Лев решил прилечь отдохнуть на львицу, но просчитался: забавное видео.

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