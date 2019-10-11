Суккот: что запрещено в самый веселый еврейский праздник

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С вечера воскресенья, 13 октября, до вечера воскресенья, 20 октября, иудеи отмечают один из самых веселых своих праздников — Суккот (шалаши, или кущи).

История праздника

Изначально, как и Песах, Суккот длился в Израиле семь дней, но после вавилонского пленения был добавлен восьмой день, в который отмечают праздники Шмини ацерет (это название буквально переводится как «восьмого — праздничное собрание») и Симхат-Тора (Радость Торы) — за пределами Израиля он отмечается на день позже как самостоятельный праздник.

Первый (а вне Израиля и второй), а также восьмой дни Суккота являются праздничными. В это время запрещается любая работа, кроме приготовления пищи. Остальные дни считаются «буднями праздничного периода», в течение которых работать можно. Но речь все-таки идет не об обычной домашней работе, а только о самых необходимых делах. И вкусная еда, и праздничная одежда, и веселье обязательны даже в такие «будни». Поэтому многие предприятия и учреждения Израиля на неделю отправляют своих сотрудников в коллективные отпуска или переводят на неполный рабочий день.

Как рассказывают мудрецы, когда, выйдя из Египта, евреи 40 лет скитались по пустыне, они жили в шалашах, нисколько не заботясь об их прочности и во всем полагаясь только на Божественное Провидение. Всевышний окружил и защитил их чудесными облаками и дал им все необходимое, чтобы жить в пустыне. В память о временах, когда люди полностью отдали себя во власть Всевышнего, и во исполнение завета Торы «В шалашах живите семь дней… Дабы знали поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из земли Египетской» каждый год евреи переселяются на всю праздничную неделю в специально построенные для этого шалаши — сукки.

Как строят шалаши

Шалаши строят с соблюдением правил, которым посвящен отдельный трактат в Талмуде. Сукка — это временное жилище, таким его и возводят: обязательно под открытым небом, а не под навесом, деревом или внутри дома. Для строительства используют любые подручные материалы. Из них делают три стены, хотя можно и две, заменив третью доской шириной не менее 10 сантиметров. Но стены должны быть достаточно прочными, чтобы не раскачиваться от ветра. Размеры сукки — 70 на 70 сантиметров, высота стен — не меньше 96 сантиметров, а крыша из веток должна находиться на высоте от земли не более 960 сантиметров.

Крышу кроют листьями, срезанными или сорванными ветками растений или соломой, но никак не ветками растущего из земли дерева или куста. Причем тени от крыши должно быть больше, чем солнца, но плотность покрытия делают такой, чтобы при сильном дожде вода все-таки могла проникать в строение.

Сукки принято украшать плодами, цветами, красивыми картинками с цитатами из Торы, занавесями, салфетками и специально изготовленными циновками, которыми нельзя будет воспользоваться ни для каких иных целей.

Что нужно делать в шалаше

В первый день Суккота хозяин шалаша должен в нем поужинать или хотя бы съесть кусочек хлеба величиной с маслину. В течение семи праздничных дней в сукке устраивают веселые застолья (есть вне шалаша в эти дни нельзя), встречают гостей, танцуют и ночуют.

Женщинам не обязательно жить в сукке, как и мужчинам, здоровью которых жизнь практически под открытым небом может повредить.

Не ночуют в сукке и во время разыгравшейся непогоды. Но даже в таких случаях необходимо хотя бы дважды в день устраивать в шалаше трапезы.

Приглашают к обеду в шалашах не очень богатых студентов, изучающих Тору, и тех, кто не имеет возможности построить собственную сукку. Потому что в Торе сказано: «И будешь веселиться в твои праздники — и ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, и гер, и сирота, и вдова, что находятся в воротах твоих». (Кстати, те, у кого нет возможности построить свой шалаш, могут еще выполнить эту заповедь Торы в шалаше, специально возводимом для них возле синагоги.) По возникшему в XVI веке обычаю который называется «ушпизин» («высокие, или почетные гости») символически в сукку приглашают каждый день по одному из семи великих праведников: Авраама, Ицхака, Иакова, Иосифа, Моисея, Аарона и Давида.

Заповедь четырех растений — что это значит

Еще одно предписание Торы в праздник Суккот: «Возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней». Речь идет о заповеди «четырех растений». Для этого связывают вместе один лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь), не меньше трех веток адаса (мирта), две ветки аравы (речной ивы) и этрог (вид цитрусового плода).

Каждое из этих растений символизирует одну из частей еврейского народа: имеющий запах и вкус этрог подобен евреям, знающим Тору и делающим добрые дела; имеющий вкус, но не обладающий запахом лулав напоминает о тех, кто изучает Тору, но не совершает добрых дел; благоухающий, но безвкусный адас — это те, кто не изучает Тору, но совершает добрые дела; а не имеющая ни вкуса, ни запаха арава подобна евреям, не только не изучающим Тору, но и не очень стремящимся творить добро. Связанные вместе, эти растения символизируют полную власть Всевышнего над миром, а также единство еврейского народа, ответственности евреев друг за друга.

Заповедь «четырех растений» выполняют мужчины еще до утренней молитвы (до ее исполнения запрещено есть).

Поначалу выполнялась она только в первый день Суккот, но после разрушения Второго храма было предписано каждому мужчине, где бы он ни находился, в память о Храме брать «четыре растения» в руки в каждый из семи дней праздника. Стоя в правую руку берут связанные лулав, адас и араву, а в левую — этрог и произносят специальные благословения. Потом этрог присоединяют к веткам и делают движения всей связкой в шести направлениях: на восток, на юг, на запад и на север, а затем вверх и вниз (по другой традиции: на юг, на север, на восток, вверх, вниз и на запад). В первые два дня это делается только со своими личными «четырьмя растениями», в следующие дни можно воспользоваться и чужими, но ни в коем случае нельзя уносить растения с того места, где их оставил владелец.

Веселый обряд возлияния воды

Считается, что в Суккот Всевышний решает, сколько воды в виде дождя будет послано на землю в течение года. Чтобы Господь изливал на землю обильные дожди, в Суккот совершался обряд возлияния воды, который назывался симхат бет-хашоэва («веселье в месте, где черпают воду»). Воду набирали из источника Шилоах около Иерусалима, а затем возлияли на храмовый жертвенник. Эта процедура сопровождалась таким весельем, что сказано в Талмуде: «Кто не видел веселья возлияния воды на жертвенник, тот никогда в жизни не видел веселья».

В наше время в память о временах Храма в Суккот ночами устраиваются праздники. На них читают отрывки из Торы, провозглашая между главами: «И будете вы в ликовании черпать воду из источников спасения!» Люди поют, танцуют под музыку оркестров, устраивают веселые трапезы.

Седьмой, последний день праздника Суккот называется Гашана-Раба. В ночь на Гашана-Раба принято изучать Тору, а в перерывах всем присутствующим в синагогах по традиции раздают сладкие яблоки, которые перед едой окунают в мед.

Считается, что в Гашана-Раба каждому человеку предоставляется последняя возможность раскаяться в грехах и заслужить прощение. Теперь уже Небесный Суд окончательно утверждает людям приговор, скрепляя его подписью и печатью.

В синагогах в этот день верующие с молитвами семь раз обходят «биму» (возвышение в центре синагоги со столом для публичного чтения Торы), держа Тору в руках. При этом, символизируя молитву о дожде, многократно потрясают лукавом. После этого выполняется обычай, введенный еще пророками, — битье о землю ивовыми ветками.

Для этого берут в руки пучок из пяти ивовых веточек и, произнеся специальную молитву, бьют ими о землю. Во-первых, ивовые ветки символизируют ту часть еврейства, которая не проявляет особого рвения в изучении Торы, и в выполнении заповедей. Во-вторых, форма листьев ивы похожа на форму человеческих губ. То есть, выполняя эту заповедь, люди желают воспользоваться последним мгновением особого расположения Всевышнего и продемонстрировать ему, что даже те, кто никаких не проявил себя перед Господом, все-таки имеют губы, чтобы молиться ему, готовы принять на себя любые удары, лишь бы получить от него прощение и счастливую жизнь…

А восьмой день — Шмини ацерет — празднуется в соответствии с библейским предписанием: «В восьмой день пусть будет у вас праздничное собрание (ацерет)». В этот день не работают. В синагогах произносят поминальную молитву Изкор и молитвы о дожде.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях праздника Йом-Кипур. Это день искупления и прощения — один из самых светлых праздников в иудаизме. Йом- Кипур наступает на десятый день после Рош ха-Шана — Нового года по еврейскому календарю.

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