Таможне необходимы системные изменения, а не создание мобильных групп, — Денис Пудрик

Украина

Создание Государственной фискальной службой Украины мобильных групп для предотвращения контрабанды на таможне не только не решит системно проблему в этой сфере, но еще и отсрочит принятие более важных вопросов. Такое мнение выразил эксперт таможенного права и исполняющий обязанности проректора по инфраструктуре Государственного университета фискальной службы Украины Денис Пудрик.

Отметим, что во вторник, 15 октября, Государственная фискальная служба Украины издала приказ об отмене операции «Бастион» на таможне, которая стартовала в июне по инициативе бывшего и. о. руководителя ведомства Александра Власова.

В тоже время решением от 09.09.2019 в ГФС утвердили создание мобильных групп по выявлению и противодействию незаконному перемещению товаров через таможенную границу Украины и уклонению от уплаты таможенных платежей.

В состав мобильных групп войдут представители Государственной фискальной службы (ГФС), Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Координировать их работу будет Межведомственный целевой центр при ГФС.

Мобильные группы получат беспрепятственный доступ ко всем зонам таможенного контроля и транспортных пунктов пересечения границы. Работа групп будет финансироваться «за счет перераспределения средств, выделенных в бюджете на содержание Государственной фискальной службы».

По мнению Дениса Пудрика, подобная инициатива не нова и была так или иначе представлена в программах разных политиков.

«Каждая новая власть создает подобные группы, только называя их по-разному. Гройсман, к примеру, именовал „черной сотней“ по борьбе с коррупцией, Янукович — „Госграницей-2013“. Еще были похожие программы по оперативной и межрегиональной таможне», — рассказывает эксперт.

Но все эти инициативы все равно заканчивались одинаково.

«Каждая власть что-то похожее создает и через год закрывает проект как бесперспективный. То есть организуются группы, тратятся огромные деньги на технику, автомобили, спецсредства, зарплатный фонд, а в итоге это не дает никакого результата», — отмечает Пудрик, добавляя, что украинская таможня требует более системных изменений для борьбы с контрабандой.

«Максимум, что дадут такие группы — разовые показатели эффективности, а в этой сфере — это капля в море. Необходимо полностью перестраивать систему, проводить чистку, создавать нормальные условия труда для таможенников, установить зарплату, которой будет достаточно для обеспечения сотрудника и членов его семьи. Это все лежит на поверхности, но в разы существенней», — резюмировал Денис Пудрик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению Дениса Пудрика, ряд реформ, которые были запущены в таможенной отрасли предыдущей властью, не были эффективны и сработали в итоге в личных интересах чиновников, поэтому новому руководству придется заново проводить изменения, на что будет затрачено большое количество времени и ресурсов.

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