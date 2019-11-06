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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1992
Скульптор: José Puche
Размер: 16×20 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Тем, кто хотя бы однажды бывал в Монако, наверняка приходилось слышать эту историю, больше похожую на сказку, чем на реальные события из жизни простой американской девушки. Правда, честно говоря, история превращения молодой киноактрисы и фотомодели сначала в обладательницу престижного ''Оскара'', а затем и в супругу князя Монако Ренье III, 10-ю княгиню Монако и мать ныне правящего ''карликовым'' государством князя Альбера II, на сказку была только похожа. Всё остальное больше напоминало счастливую мелодраму с трагическим концом.
В середине 90-х годов, когда на подъезде к Монако словоохотливый экскурсовод показывал нам ''тот самый поворот, где всё и случилось'', я эту историю, к своему стыду, слышал впервые. Поэтому волнение, вызванное рассказом, не позволило запомнить многих важных деталей. Это уже гораздо позже судьба красавицы Грейс Келли потрясла воображение множеством почерпнутых из книг и фильмов потрясающих подробностей.
Она родилась ровно 90 лет назад, 12 ноября 1929 года, в Филадельфии в семье, которую уже тогда называли богатой и знаменитой. Её отец, Джек Келли, в прошлом олимпийский чемпион по академической гребле, сумел создать успешный строительный бизнес. Её мать — Маргарет Майер — в молодости была известной фотомоделью. А её дядя, брат отца Джордж Келли, за свои драматургические произведения даже был удостоен Пулитцеровской премии. Сама же Грейс, несмотря на мечты родителей о её поступлении в Беннингтонский женский колледж, из-за плохих оценок по математики принята туда так и не была. Зато ей удалось поступить в Американскую академию драматических искусств. И этот выбор оказался для неё счастливым билетом в большую и успешную жизнь в кино.
Грейс Келли достаточно быстро стала известной, а затем и знаменитой. В ночь вручения ''Оскара'' в 1955 году, когда впервые с 1928 года торжественную церемонию показали в прямом эфире по телевидению и её зрителями стали сразу 50 миллионов человек, золотая статуэтка за лучшую женскую роль была вручена именно Грейс Келли — за роль в фильме ''Деревенская девушка''.
А затем на долю Грейс выпал ещё один счастливый билет. Фотограф журнала ''Пари матч'' Пьер Галант предложил для обложки выпуска, посвящённого кинофестивалю в Каннах, организовать фотосессию, для которой должны были позировать князь Монако и оскароносная блондинка Келли. Роман между героями фотосессии, начавшийся по переписке, стремительно развивался и вскоре привёл к тому, что на Рождество 1955 года князь Ренье приехал в Филадельфию знакомиться с родителями будущей супруги.
За свой счастливый брак Грейс пришлось заплатить карьерой киноактрисы. Ренье не только настоял на том, чтобы отныне она больше не снималась в кино, но после свадьбы даже запретил показывать в Монако фильмы с её участием. А затем произошло то, что исправить уже не дано было никому. Решив поговорить в укромном месте с дочерью Стефанией, которая отказывалась учиться на модельера, но собиралась заняться вождением гоночных автомобилей, Грейс сделала то, что обычно не делала. Она села за руль машины и, взволнованно обсуждая эту тему с дочерью, помчалась по крутым дорогам Монако… Это случилось 14 сентября 1982 года. Врачи утверждали, что причиной трагедии стал инсульт. Принцесса Стефания чудом осталась жива.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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