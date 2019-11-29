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В Гааге устроили кровавую резню на улице: фото и видео с места происшествия
В Нидерландах, в городе Гаага, где находится Международный суд ООН, в пятницу, 29 ноября, произошел кровавый инцидент, в результате нападения человека с ножом пострадали несколько человек.
Об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции.
Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900−8844.— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.
Согласно данных правоохранителей, инцидент произошел на главной торговой улице города Grote Marktstraat, в одном из торговых центров.
Volgens de eerste berichten zou er een #steekpartij zijn geweest in de #GroteMarktstraat, waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Een @depolitieheli vliegt inmiddels boven het incident. pic.twitter.com/fkS8hJieQR— Redactie Regio15.nl (@regio15) 29 ноября 2019 г.
В связи с нападением полицейские разыскивают мужчину от 45 до 50 лет, который был одет в серый спортивный костюм.
Volgens de eerste berichten zou er een #steekpartij zijn geweest in de #GroteMarktstraat, waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Een @depolitieheli vliegt inmiddels boven het incident. pic.twitter.com/fkS8hJieQR— Redactie Regio15. nl (@regio15) 29 ноября 2019 г.
О состоянии пострадавших и мотивах нападения информации пока нет.
По мнению источников местных СМИ в полиции, жертвы, скорее всего, были выбраны случайным образом. Данная ситуация, полагают правоохранители, напоминает нападение с ножом в центре Гааги в мае 2018 года, когда нападавший убил трех случайных прохожих.
Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal.— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.
Напомним, что это было второе нападение с ножом за день. Ранее в пятницу, 29 ноября, сообщалось о том, что в результате нападения вооруженного мужчины на Лондонском мосту пострадали 5 человек. Нападавший был вооружен ножом, на нем был муляж взрывного устройства. Прибывшие на место инцидента правоохранители открыли стрельбу, в ходе которой нападавший был убит.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 ноября в польском Кракове неизвестные напали с ножом на украинского студента. Инцидент произошел ночью перед одним из общежитий Краковской политехники. Парень получил ранение спины и ягодиц.
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