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Мир

В Гааге устроили кровавую резню на улице: фото и видео с места происшествия

23:26 29 ноября 2019 14
Гаага
Инф. «ФАКТОВ»

В Нидерландах, в городе Гаага, где находится Международный суд ООН, в пятницу, 29 ноября, произошел кровавый инцидент, в результате нападения человека с ножом пострадали несколько человек.

Об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции.

Согласно данных правоохранителей, инцидент произошел на главной торговой улице города Grote Marktstraat, в одном из торговых центров.

В связи с нападением полицейские разыскивают мужчину от 45 до 50 лет, который был одет в серый спортивный костюм.

О состоянии пострадавших и мотивах нападения информации пока нет.

По мнению источников местных СМИ в полиции, жертвы, скорее всего, были выбраны случайным образом. Данная ситуация, полагают правоохранители, напоминает нападение с ножом в центре Гааги в мае 2018 года, когда нападавший убил трех случайных прохожих.

Напомним, что это было второе нападение с ножом за день. Ранее в пятницу, 29 ноября, сообщалось о том, что в результате нападения вооруженного мужчины на Лондонском мосту пострадали 5 человек. Нападавший был вооружен ножом, на нем был муляж взрывного устройства. Прибывшие на место инцидента правоохранители открыли стрельбу, в ходе которой нападавший был убит.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 ноября в польском Кракове неизвестные напали с ножом на украинского студента. Инцидент произошел ночью перед одним из общежитий Краковской политехники. Парень получил ранение спины и ягодиц.

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