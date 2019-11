В Гааге устроили кровавую резню на улице: фото и видео с места происшествия

В Нидерландах, в городе Гаага, где находится Международный суд ООН, в пятницу, 29 ноября, произошел кровавый инцидент, в результате нападения человека с ножом пострадали несколько человек.

Об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции.

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900−8844.