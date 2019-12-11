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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1993
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 29×33 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Ровно 200 лет назад в Германии произошло событие, для многих так и оставшееся незамеченным. В Марбурском университете степени доктора был удостоен Вильгельм Гримм, сын известного немецкого адвоката Филиппа Вильгельма Гримма и брат Якоба Гримма, выпускника и доктора того же Марбурского университета. Казалось бы, ничего знаменательного в этом событии не было. Кроме, разве что, первого признания достижений теперь уже обоих братьев Гримм в исследовании германистики.
Незадолго до этого братья издали толстый фолиант ''Немецкая грамматика'', ставший настоящей научной сенсацией. Ведь до них никто так глубоко и обстоятельно не занимался изучением немецких языков и наречий. И прославились они у себя на родине в первую очередь не написанием детских сказок, коих к тому времени братьями было собрано уже более тысячи, а как раз ''Немецкой грамматикой'' и ''Немецким словарём'', которыми филологи пользуются до сих пор.
Что же касается их увлечения поиском, литературной обработкой и последующим изданием сборников народных сказок, то это для братьев Гримм было, скорее, увлечением, занятием для души. Преподавая филологию в университете (в котором они, кстати, закончили юридический факультет!), братья в то же время являлись управляющими личной королевской библиотекой, находившейся в Кассельском замке. И именно там они регулярно встречались с уникальными рассказчиками народных сказок — экономкой Марией Мюллер, женой состоятельного аптекаря фрау Вильд и некоторыми другими жительницами города Касселя, знавшими невероятное количество сказок и преданий.
Это именно Мария Мюллер рассказала братьям Гримм истории о прекрасной Спящей красавице и о смелой Красной Шапочке, и истории эти весьма заметно отличались от сказок, изданных во Франции Шарлем Перро. Это именно фрау Вильд поведала им сказку о Золушке, в которой, в отличие от версии Перро, чудеса для бедной девочки совершает не крёстная-фея, а дерево орешника, выросшее на могилке её матери.
Со временем к работе над записью народных сказок подключилась и дочка фрау Вильд красавица Дортхен, вскоре ставшая любимой супругой одного из братьев Гримм — Вильгельма. И жили они вместе долго и счастливо, нарожав кучу детей и радушно деля все радости и тревоги с Якобом Гриммом, вторым братом-сказочником, так и не сумевшим устроить свою семейную жизнь.
''Бременские музыканты'', ''Волк и семеро козлят'', ''Рапунцель'', ''Король Дроздобород'', ''Золушка'', ''Красная Шапочка'', ''Спящая красавица'' и сотни других сказок, известных большинству из нас с детства, были написаны и изданы братьями Гримм, в самой Германии так и оставшимися более известными в качестве филологов-исследователей. В 1938 году знаменитый немецкий писатель Томас Манн назвал ''Немецкий словарь'' братьев Гримм ''филологическим монументом'', навсегда оставившим заметный след в истории немецкой словесности…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!