25 декабря 2019

Не рождественская история. Вспомнилась на днях. Надеюсь, вы поймете, почему.

Дело было давно. Я только закончил наш Киевский университет. Но устроиться на работу никак не получалось. Диплом ''с отличием'' не помогал наняться даже на должность младшего корректора в издательстве ''Знання''. И это при том, что все годы учёбы в университете я регулярно и много печатался едва ли не во всех киевских газетах. ''Пятая графа'' в паспорте наглядно демонстрировала все свои советские ''преимущества'' и перед ''красным'' дипломом, и перед уже наработанным журналистским опытом.

Нищета была страшная. Пятидесяти копеек, получаемых каждое утро за разгрузку нескольких машин в соседнем молочном магазине, только и хватало, что на хлеб с молоком. А тут ещё родилась первая дочка. Когда Ася и Надя, сотрудницы популярной тогда газеты ''Молода гвардія'', привезли нам большую детскую коляску, я просто не знал, как их благодарить. Коляска была не новая, голубого цвета. В ней уже вырос сынишка одной из Надиных знакомых. Но мы были так счастливы…

В одно из воскресений отправились в гости на Печерск. Там, обсуждая недавно прочитанный детектив, я демонстративно (как в книге!) при всех набрал свой домашний номер телефон. В трубке (как в книге!) незнакомый мужской голос грубо ответил: ''Але, это кто?'' Все были потрясены…

Когда мы добрались домой, в нашей двухкомнатной квартире на площади Победы всё было перевёрнуто вверх дном: двери выбиты, посуда разбросана, мебель (раскладушка и детская кроватка — вот и вся наша мебель) растоптаны сапожищами, следы которых были повсюду. Из всего нашего скудного имущества вынесли лишь книги, которые мне действительно были очень дороги.

Ещё долго после этого нам пришлось спать на полу. Зато маленькой дочке повезло — старенькая детская коляска заменила ей разбитую кроватку, не подлежавшую уже ремонту.

Об этой голубой коляске я вспоминал всякий раз, когда мысленно возвращался к тем жутким временам безденежья и безработицы. Вспоминал с благодарностью. И Надя, которая через какое-то время пришла работать в ''ФАКТЫ'' и наверняка уже давно о той коляске забыла, за все свои 20 с лишним лет работы в моём коллективе, может быть, даже не догадывалась, почему именно к ней я всегда проявлял столько внимания и любви. Хотя в своей редакторской работе старался и стараюсь, как правило, никого особо не выделять.

А на днях Нади не стало. Она ушла вечером, на Святого Николая. Того самого святого, который, кроме прочего, покровительствует ещё и странствующим. Она ушла в своё бесконечное странствие, в котором, я верю, под покровительством Святого Николая ей должно быть хорошо. Я верю в это. Я знаю. Ведь своей добротой она это заслужила…

А нам остается помнить. Помнить о тех добрых людях, которых Боженька не случайно сводит нас на жизненном пути. Сводит для того, чтобы облегчить этот путь и сделать его светлее и лучше. Разве такое забудешь?

Всем сегодняшним именинникам позвольте по нашей традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.