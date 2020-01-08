14 января 2020

Кто-то однажды сказал, что незаменимых людей нет. И многие, поверив в эти слова, живут, думая, что это истина в последней инстанции, и даже не пытаясь не только окружающих, но и самих себя убедить в обратном. Более того, однажды смирившись с ролью заменимых, большинство из нас живут в вечной тревоге о том, что замена эта в любой момент может произойти. На работе, в спортивных соревнованиях, в личной жизни. А потом тревога переходит в страх…

Сейчас уже и не вспомню, когда впервые пришло ко мне понимание необходимости стать незаменимым. В деле, которому служишь, в увлечении, которому посвящаешь большую часть времени, в жизни людей, которых любишь и дружбой с которыми дорожишь. На протяжении почти тридцати лет своего редакторства не устаю повторять тем, кого принимаю на работу и с кем продолжаю десятилетиями работать вместе: для меня не важен ни возраст человека, ни его пол или образование, ни его национальность, а тем более рост или вес.

Для меня важны его человеческие и профессиональные качества. И стремление стать незаменимым на своём месте. И затем таким же оставаться всегда. Это очень непросто. Это куда сложнее, чем может показаться кому-то. Ведь не постоянными красноречивыми разговорами о своей незаменимости ценен человек, как думают многие, а исполнением избранной роли, в которой любой другой начинает заметно уступать. Казалось бы, так просто. Оказывается, так сложно.

…В маленьком японском городке шел по улице с большим подносом в руках чайных дел мастер. Выскочивший внезапно из бакалейной лавки самурай задел поднос так, что фарфоровые чашки посыпались на каменную мостовую, а мелкая россыпь чайного листа осела на дорогом самурайском одеянии. Вместо извинений разгневанный господин начал кричать на мастера, бросившегося руками смахивать крупинки чая с его одежды:

⁃ Как ты смеешь?! Ты коснулся моего меча! Уж лучше бы ты ударил меня по лицу… Завтра вечером я жду тебя на поединок. Он состоится у ворот моего дома. И не забудь прийти со своим мечом.

Вечером чайный мастер, выпивая чашечку саке, показался таким опечаленным своему другу, славившемуся редким умением ковать самурайские мечи, что тот, естественно, поинтересовался причиной его печали.

Узнав об уличном конфликте, он огорчился ещё больше. Обидчик его друга был известным воином, не уступившим ни в одном поединке.

— Я знаю, что каждый меч ты изготавливаешь по заказу на протяжении нескольких лет, — сказал чайный мастер. — Поэтому прошу тебя одолжить мне готовый меч для этого поединка. И тебе его принесут мои помощники после того, как все завершится…

— Я не дам тебе меч. Какой смысл давать меч человеку, никогда не державшему в руках боевое оружие? Лучше пригласи самурая на чайную церемонию — покажи ему то, в чем ты являешься непревзойденным.

На удивление мастера, воин принял приглашение и пришёл в чайный домик будущего соперника. Он поначалу снисходительно наблюдал за тем, как чайный мастер готовит напиток — насыпает чайный порошок в тонкие чашки, зачерпывает из котла специальной ложкой горячую воду и медленно наполняет ею чашки.

Каждое движение мастера было уверенным и даже красивым. Запах свежего зелёного чая сливался с запахами цветов, стоявших в вазе на окне, из которого слышно было легкое журчание ручья.

Преподнесенный с поклоном чай самурай принял с недоверием, но напиток был настолько замечательным, что не оценить его по достоинству гость не мог. В чем и откровенно признался.

— Я рад этому, — сказал чайный мастер. — Тем более, что это, очевидно, последняя чайная церемония, которую я проводил в своей жизни. Ведь скоро начнется поединок.

- Поединка не будет, — решительно заявил самурай. — Я еще никогда не видел соперника, который перед нашим синим поединком был бы настолько спокойным и уверенным в себе. Это ваше спокойствие даже передалось мне… Знаю, что не заслуживаю этого, но просил бы вас стать моим учителем. Я бы очень хотел научиться искусству чайной церемонии, чтобы обрести уверенность и спокойствие, которых мне так недостаёт. Когда вы могли бы назначить время первого урока?

— Ну, вот сегодня вечером и начнем. Ведь время нашей встречи было уже определено раньше…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.