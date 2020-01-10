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«Фарфоровые» истории
15 января 2020
ОБНАЖЕННАЯ С ШАЛЬЮ
ОБНАЖЕННАЯ С ШАЛЬЮ


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2010

Скульптор: Eva Maria Cuerva

Размер: 43×30 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

«Из полутемной залы, вдруг,

Ты выскользнула в лёгкой шали —

Мы никому не помешали,

Мы не будили спящих слуг…"

Эти строки принадлежат человеку, творчество которого одни любители поэзии считают гениальным, а другие… А другие почти не знают, поскольку он давно уже забыт. И в школьной программе, в том числе в бывших советских республиках, практически даже не упоминается.

Осип Мандельштам родился 15 января 1891 года в семье польских евреев в Варшаве. Отец его был состоятельным купцом, занимавшимся торговлей перчатками. И поэтому семейству позволено было жить вне зоны оседлости, несмотря на национальность. Поначалу Осип закончил Тенишевское коммерческое училище в Петербурге. Но затем, увлёкшись театром и поэзией, уехал во Францию. Учился в Сорбонне, где судьба свела его с Николаем Гумилевым, и в Гейдельбергском университете, в то время считавшимся одним из самых престижных в Европе. Знакомые Мандельштама восхищались его талантами. Например, ему удалось самостоятельно выучить итальянский язык. Причём, настолько хорошо, что поэзию Данте он читал на языке оригинала.

Затем были скитания по России, Грузии и Украине. В Крыму он был арестован белогвардейцами, предложившими ему бежать из захваченной большевиками страны в Турцию. Но Мандельштам решил остаться. Как потом оказалось, на свою же голову…

Летом 2018 года в Киеве на стене дома 3/1 по улице Марии Заньковецкой открыли мемориальную доску в честь Осипа Мандельштама и его жены Надежды Мандельштам (Хазиной). В этом доме они часто навещали Надиных родителей. А познакомился Осип со своей будущей супругой в доме номер 4 по улице Николаевской (сейчас Городецкого). В знаменитом тогда киевском кафе «ХЛАМ» (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты) он часто читал стихи. А она сидела в уголочке с букетиком лилий в руках и буквально пожирала его влюбленными глазами…

В 1933 году Осип написал антисталинскую эпиграмму и прочитал её в узком кругу знакомых литераторов. Присутствовавший при этом Борис Пастернак назвал её «самоубийством». А кто-то из слушателей и вовсе донес на поэта…

«Мы живем, под собою не чуя страны.

Наши речи за десять шагов не слышны.

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны.

А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища.

И сияют его голенища…"

Мандельштама арестовали и сослали сначала в Чердынь-на-Каме, а затем в Воронеж. После возвращения из ссылки в Москву он совсем недолго побыл на свободе. Второй арест и отправка в пересыльный лагерь во Владивостоке оказались для Мандельштама последними. В 1938 году его не стало.

«Из полутемной залы, вдруг,

Ты выскользнула в лёгкой шали…"

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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