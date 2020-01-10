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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2010
Скульптор: Eva Maria Cuerva
Размер: 43×30 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
«Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в лёгкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг…"
Эти строки принадлежат человеку, творчество которого одни любители поэзии считают гениальным, а другие… А другие почти не знают, поскольку он давно уже забыт. И в школьной программе, в том числе в бывших советских республиках, практически даже не упоминается.
Осип Мандельштам родился 15 января 1891 года в семье польских евреев в Варшаве. Отец его был состоятельным купцом, занимавшимся торговлей перчатками. И поэтому семейству позволено было жить вне зоны оседлости, несмотря на национальность. Поначалу Осип закончил Тенишевское коммерческое училище в Петербурге. Но затем, увлёкшись театром и поэзией, уехал во Францию. Учился в Сорбонне, где судьба свела его с Николаем Гумилевым, и в Гейдельбергском университете, в то время считавшимся одним из самых престижных в Европе. Знакомые Мандельштама восхищались его талантами. Например, ему удалось самостоятельно выучить итальянский язык. Причём, настолько хорошо, что поэзию Данте он читал на языке оригинала.
Затем были скитания по России, Грузии и Украине. В Крыму он был арестован белогвардейцами, предложившими ему бежать из захваченной большевиками страны в Турцию. Но Мандельштам решил остаться. Как потом оказалось, на свою же голову…
Летом 2018 года в Киеве на стене дома 3/1 по улице Марии Заньковецкой открыли мемориальную доску в честь Осипа Мандельштама и его жены Надежды Мандельштам (Хазиной). В этом доме они часто навещали Надиных родителей. А познакомился Осип со своей будущей супругой в доме номер 4 по улице Николаевской (сейчас Городецкого). В знаменитом тогда киевском кафе «ХЛАМ» (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты) он часто читал стихи. А она сидела в уголочке с букетиком лилий в руках и буквально пожирала его влюбленными глазами…
В 1933 году Осип написал антисталинскую эпиграмму и прочитал её в узком кругу знакомых литераторов. Присутствовавший при этом Борис Пастернак назвал её «самоубийством». А кто-то из слушателей и вовсе донес на поэта…
«Мы живем, под собою не чуя страны.
Наши речи за десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны.
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища.
И сияют его голенища…"
Мандельштама арестовали и сослали сначала в Чердынь-на-Каме, а затем в Воронеж. После возвращения из ссылки в Москву он совсем недолго побыл на свободе. Второй арест и отправка в пересыльный лагерь во Владивостоке оказались для Мандельштама последними. В 1938 году его не стало.
«Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в лёгкой шали…"
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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