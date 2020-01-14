17 января 2020

Это было в конце 1980-х годов. Я тогда работал в киевской ''Вечёрке'' ответственным секретарём. И вот однажды журналисты газеты должны были встретиться с гремевшим тогда на весь Советский Союз психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Перед самой встречей мой юный коллега Дима Гордон, друживший с Кашпировским и, собственно говоря, приведший того в редакцию, завёл Анатолия Михайловича в мой кабинет. Познакомиться.

Бросив беглый взгляд на мою рано облысевшую голову, Кашпировский привычным тоном спросил:

- Волосяной покров наращивать будем?

Мой отказ показался гостю настолько неожиданным, что он уточнил:

- Почему?

- Ну, во-первых, потому что мне это совсем не нужно. А, во-вторых, потому что, не верю я во все эти ваши ''исцеления''. Это если честно…

- Вы тоже не верите? — спросил Кашпировский у стоявшего рядом журналиста, заметив, что тот кивком поддержал мои слова. И тут же предложил ему:

-Ну, хорошо, давайте проверим, насколько вы мне не верите. Усаживайтесь-ка на стул поудобнее. Сели? Теперь положите руки на колени…

Видя, как точно исполняет его команды журналист, только что заявлявший, что ему не верит, Кашпировский громко рассмеялся:

- Говорите, что не верите мне, а ведь, по сути, уже начали исполнять мои команды!

Порой вспоминаю о той встрече, замечая, как часто люди поддаются чужому влиянию, даже не задумываясь о том, к чему оно может их привести. В последние годы это происходит всё чаще и чаще. Согласитесь, ведь если бы не было этого слепого следования чужим призывам миллионов наших сограждан, если бы многие из нас научились критически подходить к тому, что говорят, а затем, что на самом деле совершают авторы этих призывов (не стану сейчас даже приводить примеры — они лежат на поверхности), мы могли бы жить в другой стране. В своей стране, в Украине, но другой — по уровню экономического развития, по уровню демократии и правопорядка, по уровню уважения к собственной державности и независимости, а также по уровню уважения друг к другу…

К одному известному японскому мудрецу пришёл ученик:

- Скажите, учитель, чем умный человек отличается от глупца?

Было тихое солнечное утро. Мудрец маленькими глотками смаковал ароматный зелёный чай, размышляя о сути вечности. Отвлечённый от своих раздумий вопросом юного посетителя, он отставил в сторону фарфоровую чашку и, выйдя во двор, предложил ученику подойти с ним к подножию ближайшей горы. Очевидно, ночью там произошёл обвал. И большая куча тяжёлых камней явно выбивалась из привычной красоты пейзажа, окружавшего дом учителя.

- Для начала попробуй-ка перенести все эти камни на их прежнее место, — сказал мудрец и отправился допивать свой чай.

Целый день трудился ученик, перенося один за другим тяжёлые валуны на то место, которое они занимали на горе до обвала. Наконец, завершив работу, вернулся к учителю за ответом на свой утренний вопрос.

- Ну, а теперь-то, учитель, я могу услышать ответ?

- Нет, — покачал головой мудрец. — Ты ещё не готов.

- Как не готов? А зачем же тогда мне нужно было перетаскивать все эти тяжеленные камни?!

- Вот! — мудрец поднял указательный палец. — Умный человек спросил бы об этом до того, как начал их таскать…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.