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Смерть иностранной студентки в Тернополе: знакомые девушки устроили протест
Иностранные студенты Тернопольского медицинского университета имени Горбачевского 17 января устроили протест в связи с гибелью студентки Бадмус Ололаде Рафиат из Ганы, собравшись в актовом зале ВУЗа.
По информации местного информационного ресурса, они потребовали ослабления условий обучения в университете, в частности — выступили за уменьшение количества заданий на экзаменах, а также добивались увольнения декана.
Некоторые участницы протеста пришли с плакатом DR. Badmus is dead because of TDMU («Доктор Бадмус мертва из-за ТГМУ». Ред.).
В ходе встречи ректор университета пытался объяснить иностранным студентам, что действующие правила сдачи экзаменов утверждает правительство, но тем не менее пообещал содействие в перевод в другие ВУЗы еще двух студентов, которые вместе с Бадмус Ололаде были внесены в списки на отчисление.
Напомним, шестикурсница университета покончила с собой, не сдав экзамен по педиатрии с третьей, последней попытки.
А в Киеве в пятницу, 17 января, совершил суицид подросток.
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