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Украина

РФ препятствует поисковым операциям на море: Украина и Грузия выступили с важным заявлением

0:45 18 января 2020 59
Мостик
Инф. «ФАКТОВ»

Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о неправомерной деятельности России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Великобритании в Facebook.

«Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Ранее в пятницу Украина подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря и призвала ММО рассмотреть односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации.

В частности, украинская сторона призвала Международную морскую организацию (IMO) рассмотреть «незаконные и односторонние действия России, которые угрожают безопасности навигации».

«Украина выразила протест в IMO в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. Объявления навигационной информации относительно безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск», — отметили в посольстве.

Напомним, что автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, позднее открылось движение грузового транспорта. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном Россией Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

В свою очередь, Европейский союз и США раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году — после аннексии Крыма.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Крыма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту. В частности, российский перевозчик пересмотрел график курсирования своих поездов из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь по железнодорожной ветке Крымского моста.

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