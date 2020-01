РФ препятствует поисковым операциям на море: Украина и Грузия выступили с важным заявлением

Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о неправомерной деятельности России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Великобритании в Facebook.

«Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

