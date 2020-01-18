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РФ препятствует поисковым операциям на море: Украина и Грузия выступили с важным заявлением
Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о неправомерной деятельности России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Великобритании в Facebook.
«Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
Delegations of #Ukraine and #Georgia drew the attention of the @IMOHQ Member States to the unlawful actions of the #Russian Federation and the relevant implications for search and rescue operations in the Black Sea, the Sea of Azov and the Kerch Strait. pic.twitter.com/kjIlgxRDYs— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 17 января 2020 г.
Ранее в пятницу Украина подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря и призвала ММО рассмотреть односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации.
В частности, украинская сторона призвала Международную морскую организацию (IMO) рассмотреть «незаконные и односторонние действия России, которые угрожают безопасности навигации».
«Украина выразила протест в IMO в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. Объявления навигационной информации относительно безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск», — отметили в посольстве.
Only the Berdiansk NAVTEX station of Ukraine has full responsibility for broadcasting MSI into this service area.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 17 января 2020 г.
Called on IMO to consider the unauthorized unilateral actions of the #Russian Federation, which threaten the safety of navigation.
Напомним, что автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, позднее открылось движение грузового транспорта. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном Россией Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.
В свою очередь, Европейский союз и США раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году — после аннексии Крыма.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Крыма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту. В частности, российский перевозчик пересмотрел график курсирования своих поездов из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь по железнодорожной ветке Крымского моста.
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