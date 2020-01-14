18 января 2020

В преддверии подготовки к ежегодной церемонии вручения премий Американской киноакадемии все чаще звучат имена будущих обладателей заветных статуэток и названия фильмов, претендующих на получение «Оскара». В связи с этим так или иначе вспоминаются фамилии тех актеров и режиссеров, которые вошли в историю, став обладателями пяти, шести или даже семи «Оскаров». А знаете ли вы, друзья мои, кому принадлежит абсолютный рекорд по количеству золотых статуэток, собранных за свою творческую жизнь в кино?

Честно говоря, до недавнего времени, я сам этого не знал. Да и представить не мог, что в истории мирового кинематографа был человек, собравший коллекцию из 26 «Оскаров»! Имя этого человека известно каждому, кто хотя бы несколько раз в жизни бывал в кинотеатре. Уолт Элайас Дисней.

Родился будущий «оскароносный» рекордсмен в Чикаго в 1901 году. Семья Диснеев была настолько бедной, что Уолту уже с 14 лет пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Сначала разносчиком газет (смена начиналась с половины четвёртого утра!), затем с 16 лет — водителем «скорой помощи». Какое-то время он даже работал репортером в редакции небольшой газеты, откуда был уволен с вердиктом: отсутствие творческого таланта. Но парень так страстно мечтал стать художником-мультипликатором, что ни одно из занятий, позволявших зарабатывать на жизнь, не могло отвлечь его от главной цели.

И в конце 1923 года Уолту с братом удаётся создать небольшую студию Disney Brothers Cartoon Studio, начавшую выпускать рисованные мультфильмы. Если бы кто-нибудь тогда сказал Уолту, что наступит время, когда его компания будет стоить 43 миллиарда долларов и приносить её владельцам 1100 долларов в секунду (!), он бы наверняка счёл этого человека сумасшедшим. Но именно так всё со временем и произошло.

Правда, путь к успеху — и творческому, и коммерческому — был необыкновенно сложным и тернистым. Но настолько же увлекательным и благодарным. Вслед за первыми фильмами о приключениях Алисы пошли картины про мышонка Микки Мауса и его возлюбленную Минни. Затем Дисней снял первый полнометражный мультипликационный фильм «Белоснежка и семеро гномов».

Кстати, сотрудники студии до того не верили в успех «Белоснежки», что между собой абсолютно провальный, по их мнению, фильм называли «Глупостью Диснея». Однако в первый же день проката «Белоснежка» собрала 8 миллионов долларов — огромные по тем временам деньги. Да и не только по тем временам… Между прочим, похожая история произошла и с фильмом «Король Лев», снятым уже после ухода Диснея из жизни. Многие из тех, кто работал над его созданием, были просто уверены в провале картины. А она в результате стала самым кассовым рисованным фильмом за всю историю мировой мультипликации.

А ещё именно Уолту Диснею принадлежала идея создания парков аттракционов Диснейленд — в Лос-Анджелесе, Токио, Париже. Нам с детьми посчастливилось побывать в парижском Диснейленде и воочию убедиться в том, что мечты сбываются. Во всяком случае, Уолт Дисней, мечтавший в детстве создать сказочный город, свою мечту сумел воплотить в полной мере.

Любимым афоризмом Уолта Диснея были слова: «Тот, кто может мечтать, тот может и воплотить свои мечты в жизнь…» А старина Дисней знал, о чем говорил.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

