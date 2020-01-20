25 января 2020

(История 988-я). По-моему, это было где-то в конце 1990-х годов. Во время путешествия по Египту мы с супругой на несколько дней остановились в древней Александрии. Сопровождавший нас экскурсовод был на удивление мрачным и не очень словоохотливым молодым человеком. Лишь однажды, когда водитель машины включил музыку, он, заметив наше оживление, вдруг спросил:

- А вам тоже нравится Демис Руссос?

И после полученного подтверждения уточнил:

- А вы, кстати, знаете, что он родился именно здесь, в Александрии, а не в Греции, как многие считают?

Таких подробностей из биографии популярнейшего в те годы певца мы не знали. Но то, что он в 90-е годы являлся одним из самых известных в мире эстрадных исполнителей, было известно, конечно же, любому человеку, мало-мальски интересовавшемуся музыкой. Песни в исполнении Руссоса звучали тогда буквально везде — по телевизору, по радио, в танцевальных клубах, в ресторанах. Его записи продавались десятками миллионов экземпляров на всех континентах. Его хиты были узнаваемыми с первых аккордов, а голос — тонкий, мягкий, душевный, словно обволакивающий слушателя с ног до головы и глубоко проникающий в сердце — нельзя было спутать ни с чьим другим.

Этот голос был действительно неповторимым. Что в своё время стало даже предметом спекуляций в ''жёлтой'' прессе. Сам Демис Руссос в интервью нашим ''ФАКТАМ'' в 2002-м году, во время приезда в Одессу, рассказывал об этом с иронией:

''В одной из газет я лично читал такое редкое ''открытие'': ''Голос Руссоса обладает тембром столь редкой окраски исключительно благодаря перенесенной в юности операции на… гениталиях''! Но ведь ничего подобного никогда не было. В действительности в 4-летнем возрасте после тонзиллита хирург, долго колдовавший над моим горлом, едва не перерезал связки. Ткани потом срослись таким образом, что из-за их незначительной деформации голос стал неповторимым''.

А ещё Руссос рассказал, что в том же 4-летнем возрасте он часто пел в церковном хоре в одном из александрийских храмов. И однажды, стремясь добиться от своего голоса тонкого звучания, дома надел на голову кастрюлю, которую маме потом пришлось с трудом снимать, так как звучания голос достиг, а вот освободиться от кастрюли маленький певец самостоятельно уже не мог.

Позже, став уже известным исполнителем и набрав непомерно большой вес, Демис никак самостоятельно не мог избавиться от лишних килограммов. Помог печальный случай. Ровно 35 лет назад, в 1985 году, самолёт летевший из Афин в Рим, угнали террористы. Находившийся среди пассажиров Руссос за 5 дней, проведенных в плену, от волнения похудел на 36 килограммов. После освобождения он так увлёкся этой темой, что разработал собственную методику похудания и даже выпустил книгу ''Вопрос о весе'', которая разошлась огромным тиражом.

Вы вправе спросить меня: а какое отношение ко всему этому имеет представленный сегодня в нашей рубрике потрясающей красоты лев? Отвечу: практически никакого. Если не считать того, что, рассматривая его, я почему-то всегда вижу в этом образе могучего (с большой шевелюрой ниспадающих на плечи волос) певца, столь любимого всеми ещё совсем недавно, Демиса Руссоса. День памяти которого сегодня, кстати, отмечают в Греции, Египте, Франции и многих других странах.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.