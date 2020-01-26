"Ужас, что с губами?": Наташа Королева шокировала поклонников необычной внешностью (видео)

Шоу-бизнес

Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, опубликовала видео со своего празднования китайского Нового года в Instagram.

«Вот и наступил Китайский Новый год!!! И мы в гостях у нашего друга Гии Эрадзе отмечаем и обсуждаем предстоящее невероятное шоу Тарзана 8 Марта в @vegascrocuscity!!! Ух будет что-то супер крутое!!! Милые дамы не пропустите!!! Ссылка на Билеты в шапке профиля!!!», — написала она.

Поклонники певицы были шокированы внешностью певицы и активно комментируют видео.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Королева впервые рассказала, как потеряла второго ребенка. Когда в 2015 году в сеть попали интимные фото артистки и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана), многие думали, что пара так пиарится. Но, по словам певицы, у ее мужа украли телефон и требовали за эти фото огромную сумму — 100 тысяч долларов.

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