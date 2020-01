"Ужас, что с губами?": Наташа Королева шокировала поклонников необычной внешностью (видео)

И мы в гостях у нашего друга Гии Эрадзе @gia_eradze отмечаем и обсуждаем предстоящее невероятное шоу Тарзана 8 Марта в @vegascrocuscity !!! Ух будет что-то супер крутое!!! Милые дамы не пропустите !!! Ссылка на Билеты в шапке профиля !!!

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Jan 25, 2020 at 2:01pm PST