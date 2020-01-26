- 14:16 Стрельба в Гидропарке в Киеве: выяснились новые подробности о хулиганах
- 14:00 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира
- 13:50 Зима так и не пришла: синоптик рассказала, каким будет февраль
- 13:38 На Донбассе под обстрелом погиб еще один боец ВСУ
- 13:18 Аномально теплая зима больно ударила по России: "Газпром" несет колоссальные убытки
- 13:17 К чему готовиться: гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака
- 13:08 Умер двукратный вице-чемпион мира по футболу, забивший 1000-й гол в истории ЧМ
- 12:57 "Ужас, что с губами?": Наташа Королева шокировала поклонников необычной внешностью
- 12:47 Помогает при аллергии и простуде: украинец создал уникальный ионизатор воздуха
- 12:25 В Китае признались, что почти ничего не знают о новом вирусе
- 12:06 Импичмент Трампа: в США опубликована видеозапись скандальной встречи с беседами об Украине
- 11:44 Улицы крупного города в России залило кипятком, есть пострадавшие
"Ужас, что с губами?": Наташа Королева шокировала поклонников необычной внешностью (видео)
Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, опубликовала видео со своего празднования китайского Нового года в Instagram.
«Вот и наступил Китайский Новый год!!! И мы в гостях у нашего друга Гии Эрадзе отмечаем и обсуждаем предстоящее невероятное шоу Тарзана 8 Марта в @vegascrocuscity!!! Ух будет что-то супер крутое!!! Милые дамы не пропустите!!! Ссылка на Билеты в шапке профиля!!!», — написала она.
Поклонники певицы были шокированы внешностью певицы и активно комментируют видео.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Королева впервые рассказала, как потеряла второго ребенка. Когда в 2015 году в сеть попали интимные фото артистки и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана), многие думали, что пара так пиарится. Но, по словам певицы, у ее мужа украли телефон и требовали за эти фото огромную сумму — 100 тысяч долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!