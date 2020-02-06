10 февраля 2020

История 1004-я. Поэтическая…

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела…

Сегодня отмечается 130-летие со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, поэта, писателя, Нобелевского лауреата. Он родился в семье художника и пианистки. И с детства мечтал стать первоклассным музыкантом, как его мама Розалия Пастернак. Более того, его увлечение музыкой очень рано обернулось сочинением целого ряда произведений, наиболее известным из которых стала соната. Но затем неожиданно для всех юноша увлёкся сначала философией, а затем уже и поэзией.

Он с блеском постигал науки в университете. Он с блеском переводил Шекспира, Гёте, Шиллера. Он с блеском писал стихи. А его знаменитому роману ''Доктор Живаго'' в 1958 году была присуждена Нобелевская премия в области литературы с формулировкой ''за значительные достижения в современной лирической поэзии''. Правда, власти вынудили писателя, обвинённого советской пропагандой в ''оторванности от реальности'', от премии отказаться. Лишь через 30 лет она была вручена его сыну Евгению Пастернаку.

На озарённый потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал…

Роман Бориса Пастернака с Мариной Цветаевой вовсе и не был никаким романом. Часто встречаясь на литературных вечерах, они долго не решались даже заговорить. А после, уже раззнакомившись и сблизившись духовно (и душевно), много лет переписывались, понимая друг друга буквально с полуслова. Уже в Москве, собирая опальную тогда Цветаеву в военную эвакуацию, передавая ей деньги и вещи, необходимые в дороге, он для упаковки чемодана принёс ей крепкую верёвку: такая, дескать, всё выдержит, хоть вешайся на ней. Потом друзья сообщили ему, что именно на этой верёвке Цветаева и повесилась в Елабуге…

И всё терялось в снежной мгле

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.