Политика

Гончарук все? Премьера заметили на встрече с Ермаком (фото, видео)

На фоне слухов о грядущей смене премьер-министра глава правительства Алексей Гончарук был замечен в ресторане с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Именно Ермак сейчас определяет политику президентской команды, потому вероятно, что на встрече не обошлось без обсуждения кадровых вопросов.

Чиновников заснял в ресторане журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер.

«Интересно! Не самое лучшее фото, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Гончарук, как ожидается, будет смещен в среду», — прокомментировал свои снимки журналист.

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where I am right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

В среду, 4 марта, запланировано внеочередное заседание Рады. В повестку дня внесен пункт с крайне размытой формулировкой: «О Кабинете министров Украины». Учитывая, что в Раде собирают министров и руководителей силовых органов, есть вероятность, что речь пойдет о серьезных кадровых заменах в правительстве.

Встречу Гончарука и Ермака в ресторане подтвердила «Украинская правда», успев заснять на видео, как чиновники покидают заведение.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда(@ukrpravda_news) March 1, 2020

Напомним, экстренно созвать Верховную Раду предложил президент Владимир Зеленский. Глава пропрезидентской фракции в парламенте Давид Арахамия уточнил, что депутаты хотят заслушать отчет о работе правительства.

Фото Christopher Miller/Twitter

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