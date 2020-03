Гончарук все? Премьера заметили на встрече с Ермаком (фото, видео)

На фоне слухов о грядущей смене премьер-министра глава правительства Алексей Гончарук был замечен в ресторане с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Именно Ермак сейчас определяет политику президентской команды, потому вероятно, что на встрече не обошлось без обсуждения кадровых вопросов.

Чиновников заснял в ресторане журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер.

«Интересно! Не самое лучшее фото, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Гончарук, как ожидается, будет смещен в среду», — прокомментировал свои снимки журналист.

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where I am right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV