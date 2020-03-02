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Политика

Гончарук все? Премьера заметили на встрече с Ермаком (фото, видео)

7:34 2 марта 2020 17
гончарук ермак
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На фоне слухов о грядущей смене премьер-министра глава правительства Алексей Гончарук был замечен в ресторане с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Именно Ермак сейчас определяет политику президентской команды, потому вероятно, что на встрече не обошлось без обсуждения кадровых вопросов.

Чиновников заснял в ресторане журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер.

«Интересно! Не самое лучшее фото, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Гончарук, как ожидается, будет смещен в среду», — прокомментировал свои снимки журналист.

В среду, 4 марта, запланировано внеочередное заседание Рады. В повестку дня внесен пункт с крайне размытой формулировкой: «О Кабинете министров Украины». Учитывая, что в Раде собирают министров и руководителей силовых органов, есть вероятность, что речь пойдет о серьезных кадровых заменах в правительстве.

Встречу Гончарука и Ермака в ресторане подтвердила «Украинская правда», успев заснять на видео, как чиновники покидают заведение. 

Напомним, экстренно созвать Верховную Раду предложил президент Владимир Зеленский. Глава пропрезидентской фракции в парламенте Давид Арахамия уточнил, что депутаты хотят заслушать отчет о работе правительства.

Фото Christopher Miller/Twitter

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