Человек всегда приходит на помощь не только себе подобным, но и друзьям нашим меньшим — и в этом нет ничего удивительного. Но в некоторых случаях решимость помочь другому в трудных обстоятельствах не может не вызывать восхищение!

Один из подобных случаев произошел в Турции, где мальчик спас щенка, который свалился в нефтяную скважину. Для этого ему пришлось опуститься в углубление вверх ногами, передает BBC.

Сообщается, что маленький местный житель Энес Тайлан, проходя мимо скважины, услышал жалобные крики и плач, и попытался понять, откуда они исходят. Заглянув внутрь скважины, он увидел, что в черной жиже барахтается беспомощный щенок, полностью покрытый нефтью. Тогда десятилетний мальчик обратился за помощью ко взрослым, которые вызвали спасателей.

Прибывшие на место расчеты оценили ситуацию и подняли крышку, закрывавшую скважину, однако сказали, что им понадобится помощь Тайлана.

Было решено опустить ребенка в углубление ногами вверх, чтобы он сам вытащил животное наружу — взрослому человеку такое было не под силу из-за веса и небольшого диаметра скважины.

Не раздумывая долго, Энес согласился.

Но ему не сразу сумел дотянуться до перепачканного щенка: сначала он подтянул за ухо собаку к себе и только после этого сумел ухватить мохнатого малыша за шкирку.

После того, как ребенка с животным вытащили на поверхность, Тайлан отправился к местному водоему, где начисто вымыл собаку, а после накормил её влажным кормом.

Забрал ли потом десятилетний спаситель щенка домой не уточняется.

Dramatic footage captures the moment a 10-year-old boy rescued a puppy that got stuck in an oil well in Turkey. https://t.co/JjeB9aZ0Cb pic.twitter.com/Nt9SLppfvs