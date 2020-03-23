Искали три года: в Ливане нашли уникальное Евангелие, изданное на деньги Ивана Мазепы (фото)

Общество и люди

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил на своей странице в Facebook: «Важко стримувати емоції, коли ти знаходиш те, що шукав останні три роки. Євангеліє, яке пов"язує Україну і Антиохію (один из древнейших центров христианства на Ближнем Востоке. — Авт.), Україну і Ліван, нарешті у моїх руках. Гетьман Іван Мазепа став меценатом видання цього Євангелія, надрукованого в Алеппо. І знайшов я його у Лівані!» (Ранее в Украине зарегистрировали рекордное Евангелие.)

Первую обнадеживающую находку украинскому дипломату удалось сделать после двух лет изысканий в Центре консервации рукописей при православном мужском Баламандском монастыре (находится в 10 километрах от столицы Ливана Триполи).

«Когда я приехал в Баламанд, спросил у руководителя Центра консервации рукописей Хариса Ибрагима, нет ли у них Евангелия начала XVIII века, напечатанного на арабском языке, — рассказал Игорь Осташ. - Тот ответил, что есть. Как раз такую книгу передала на реставрацию одна их христианских общин из Сирии из провинции Латакия».

Игорь Осташ держит в руках Евангелие, на поиск которого у него ушли три года (фото со станицы Игоря Осташа в Facebook)

Однако некоторые станицы этого экземпляра старинного Евангелия, в том числе первые, оказались утраченными. А ведь именно на них, как было известно послу, размещалась благодарность Антиохийского патриарха Афанасия IV Даббаса гетману Ивану Мазепе за то, что тот взял на себя финансирование издания. Поэтому, не имея начальных листов, нельзя было с полной уверенностью утверждать, что это именно мазепинское Евангелие. Игорю Осташу затем удалось разыскать еще несколько экземпляров Нового Завета на арабском языке, которые относятся к XVIII веку. Но все они оказались без первых страниц. И вот сейчас в монастыре Святого Иоанна в ливанском городе Хиншаре, где хранятся первые печатные прессы Ближнего Востока, дипломат таки разыскал полностью сохранившееся Евангелие, изданное в городе Алеппо в начале 1708 года на средства Мазепы.

В тот год из Алеппо в Батурин была направлена делегация священников, чтобы преподнести экземпляр Евангелия на арабском Ивану Мазепе. Однако вручить его гетману было не суждено: как раз тогда Мазепа предпринял попытку освободить Украину от власти Московии, увенчавшаяся, к сожалению, неудачей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве представили уникальную книгу из исчезнувшей библиотеки Ярослава Мудрого — факсимильное издание полного текста Реймсского Евангелия. Средства на этот проект собирали всем миром.

(фото со станицы Игоря Осташа в Facebook)

Игорь Осташ держит в руках Евангелие, на поиск которого у него ушли три года (фото со станицы Игоря Осташа в Facebook)

Фото в заголовке www.radiosvoboda.org

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