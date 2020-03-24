Фильтры для воды: необходимость или навязанный продукт?

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Вода — самый потребляемый бытовой продукт. В день мы выпиваем 2−3 литра этой жидкости, а в жаркие летние дни — и того больше. Желание, чтобы вода, учитывая ее важность для организма, была безопасной и вкусной — вполне понятно.

Существует множество систем фильтрации воды — от простейших кувшинов с заменяемыми картриджами до сложных агрегатов с обратным осмосом и многоуровневой очисткой. Но так ли фильтры для воды необходимы? И если необходимы, то в каких случаях?

Откуда поступает вода

К нам вода поступает из централизованной системы — водопровода. Такая система закольцована с канализацией, и после прохождения очистки вы будете опять использовать ту же воду, что смывали до этого.

Ничего страшного в таком «многоразовом» подходе использования воды нет. На специальных очистных станциях жидкость проходит многократную очистку и обеззараживание. Чаще всего — хлором, реже — ультрафиолетом.

В случае с автономными скважинами ситуация сложнее: вода может быть как более чистой и не хлорированной, так и более «опасной», в том числе с микроорганизмами, следами тяжелых металлов, солями и опасными хим. соединениями.

Нужна ли дополнительная очистка

Во-первых, даже если вода поступает из центрального водопровода, из нее лучше «убирать» хлор с помощью правильного фильтра.

Во-вторых, если вода из скважины, нужно провести анализ и понять, какие опасности таит в себе жидкость в каждом конкретном случае. Затем надо установить соответствующие системы очистки или фильтрации.

В-третьих, нельзя списывать со счетов износ центральных систем очистки и водопроводов. Пройдя весь путь до вашего крана, «теоретически» чистая вода может по пути по трубам «собрать» много опасного и лишнего.

Фильтр фильтру рознь

Универсальные системы фильтрации — это дорогие и габаритные установки. Бытовые фильтры, как правило, имеют более узкую специализацию — убирают следы хлора или снижают содержание солей, фильтруют микроорганизмы или улучшают «вкус и запах».

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