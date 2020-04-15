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Пока пирамиды на карантине: в Египте запустили виртуальные туры по гробницам и катакомбам
В связи пандемией коронавируса власти Египта решили направить все усилия на то, чтобы лишенные возможности приезжать в страну туристы не теряли интерес к недавно открытой после 14-летней реставрации пирамиде Джосера и другим достопримечательностям.
С этой целью они запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и другим интересным для туристов местам.
Инициатором в этом деле выступило Министерство по делам древностей Египта, которое занимается защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, говорится в Twitter ведомства.
«Мы приглашаем вас в виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор», — говорится в твите министерства.
نقدم لكم اليوم جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس بوادي الملوك بالأقصر.— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 13, 2020
Today we take you on a virtual tour in the tomb of Ramesses VI in the Valley of the Kings, Luxor.
https://t.co/opLKOoreDD#StayHome #StaySafe#ExperienceEgyptFromHome
Сообщается, что виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, составленные из множества снимков. Выглядит как аналог функции «Просмотр улиц» от Google, только вместо улиц здесь гробницы и другие древние места.
По виртуальной копии сооружения можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри. Таким образом граждан призывают оставаться в дома на время пандемии коронавируса.
Для посещения доступны уже восемь локаций:
- гробница фараонов Рамсеса V и Рамсеса VI;
- катакомбы Ком эль-Шукафа;
- некрополь Бени-Хасан;
- синагога Бен Эзра;
- мечеть-медресе султана Баркук;
- красный монастырь;
- гробница царицы Мересанх III;
- гробница Мэнни.
اليوم نأخذكم في جولة افتراضية بمقابر كوم الشقافة بالإسكندرية التي تعود للعصر الروماني— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 12, 2020
Today we take you on a virtual tour in the catacombs of Kom al-Shuqafa in Alexandria, from Egypt’s Roman Periodhttps://t.co/HS6K7giVTI#StayHome#StaySafe#ExperienceEgyptFromHome
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой инициативе властей Египта: в целях борьбы с распространением коронавируса там продезинфицировали музеи и археологические объекты — в том числе знаменитые пирамиды в Гизе. Была обработана вся зона пирамид, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты.
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