Пока пирамиды на карантине: в Египте запустили виртуальные туры по гробницам и катакомбам

В связи пандемией коронавируса власти Египта решили направить все усилия на то, чтобы лишенные возможности приезжать в страну туристы не теряли интерес к недавно открытой после 14-летней реставрации пирамиде Джосера и другим достопримечательностям.

С этой целью они запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и другим интересным для туристов местам.

Инициатором в этом деле выступило Министерство по делам древностей Египта, которое занимается защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, говорится в Twitter ведомства.

«Мы приглашаем вас в виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор», — говорится в твите министерства.

نقدم لكم اليوم جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس بوادي الملوك بالأقصر.



Today we take you on a virtual tour in the tomb of Ramesses VI in the Valley of the Kings, Luxor.

https://t.co/opLKOoreDD#StayHome #StaySafe#ExperienceEgyptFromHome