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Пока пирамиды на карантине: в Египте запустили виртуальные туры по гробницам и катакомбам

3:25 15 апреля 2020 20
Египет
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи пандемией коронавируса власти Египта решили направить все усилия на то, чтобы лишенные возможности приезжать в страну туристы не теряли интерес к недавно открытой после 14-летней реставрации пирамиде Джосера и другим достопримечательностям.

С этой целью они запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и другим интересным для туристов местам.

Инициатором в этом деле выступило Министерство по делам древностей Египта, которое занимается защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, говорится в Twitter ведомства.

«Мы приглашаем вас в виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор», — говорится в твите министерства.

Сообщается, что виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, составленные из множества снимков. Выглядит как аналог функции «Просмотр улиц» от Google, только вместо улиц здесь гробницы и другие древние места.

По виртуальной копии сооружения можно свободно перемещаться, приближать камеру и находиться внутри. Таким образом граждан призывают оставаться в дома на время пандемии коронавируса.

Для посещения доступны уже восемь локаций:

  • гробница фараонов Рамсеса V и Рамсеса VI;
  • катакомбы Ком эль-Шукафа;
  • некрополь Бени-Хасан;
  • синагога Бен Эзра;
  • мечеть-медресе султана Баркук;
  • красный монастырь;
  • гробница царицы Мересанх III;
  • гробница Мэнни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой инициативе властей Египта: в целях борьбы с распространением коронавируса там продезинфицировали музеи и археологические объекты — в том числе знаменитые пирамиды в Гизе. Была обработана вся зона пирамид, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты.

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