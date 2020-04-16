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- 13:33 Алина Гросу выбрасывает мусор в нижнем белье и украшениях
Алина Гросу выбрасывает мусор в нижнем белье и украшениях (фото)
Популярная украинская актриса и певица GROSU (Алина Гросу), которая недавно намекнула на беременность, решила выносить мусор при полном параде.
Она опубликовала несколько фото в нижнем белье и украшениях, подписав их: «Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?»
В комментариях под фото девушки пишут, что делают макияж перед тем, как выносить мусор, а курьера встречают при полном параде.
Кстати, ранее Леся Никитюк показала, в чем ходит за хлебом в магазин.
А еще мы писали, что не только Гросу и Никитюк, а и многие женщины во всем мире стали выносить мусор в праздничных нарядах. Они даже создали сообщество «Put Your Bins Out in Your Ballgown» («Выноси мусор в бальном платье»).
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