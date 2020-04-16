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Шоу-бизнес

Алина Гросу выбрасывает мусор в нижнем белье и украшениях (фото)

13:33 16 апреля 2020 572
Гросу
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская актриса и певица GROSU (Алина Гросу), которая недавно намекнула на беременность, решила выносить мусор при полном параде.

Она опубликовала несколько фото в нижнем белье и украшениях, подписав их: «Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?»

Гросу

В комментариях под фото девушки пишут, что делают макияж перед тем, как выносить мусор, а курьера встречают при полном параде.

Кстати, ранее Леся Никитюк показала, в чем ходит за хлебом в магазин.

А еще мы писали, что не только Гросу и Никитюк, а и многие женщины во всем мире стали выносить мусор в праздничных нарядах. Они даже создали сообщество «Put Your Bins Out in Your Ballgown» («Выноси мусор в бальном платье»).

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