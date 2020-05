Шоу-бизнес

Легендарная группа Queen объявила о том, что 15 мая выложит на своем официальном канале в YouTube полную видеозапись концерта памяти Фредди Меркьюри, который состоялся 20 апреля 1992 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне спустя всего несколько месяцев после смерти певца от СПИДа. Тогда, 18 лет назад, шоу, ставшее для поклонников рок-музыки культовым, собрало около 20 миллионов долларов. Они поступили на счет фонда Mercury Phoenix Trust, который, в свою очередь, финансировал множество проектов в 57 странах мира, направленных на борьбу против СПИДа.

Теперь оставшиеся участники Queen хотят собрать деньги для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Средства должны пойти на ее усилия по борьбе с пандемией COVID-19.

Запись концерта появится на канале Queen в YouTube в 21:00 по киевскому времени 15 мая и будет доступна там на протяжении последующих 48 часов. Смотреть ее можно будет бесплатно. Все желающие получат возможность внести пожертвование для фонда ВОЗ COVID-19 Solidarity Response Fund. Причем компания Google, который принадлежит YouTube, обещает от себя добавить к каждому собранному таким способом доллару два доллара от себя.

Напомним, в культовом концерте на «Уэмбли» принимали участие товарищи Меркьюри по Queen Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон. К ним присоединились тогда Дэвид Боуи, Роберт Плант, Роджер Долтри, Томми Йомми, Джеймс Хетфилд, Сил, Джордж Майкл, Элтон Джон, Аксель Роуз, Лайза Миннелли. Кроме того, в шоу приняли участие известные рок-группы Metallica, U2, Def Leppard, Guns N' Roses и Spinal Tap.

В апреле 1992 года на "Уэмбли" с Queen выступили суперзвезы рок-музыки

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о небывалом благотворительном онлайн-концерте One World: Together At Home, организованном при участии американской певицы Леди Гаги. Он состоялся 18 апреля и продолжался восемь часов подряд. В нем приняли участие Элтон Джон, Селин Дион, Пол Маккартни, Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, группа Rolling Stones, Тейлор Свифт, Джон Ледженд, Камила Кабельо, Шон Мендес, Андреа Бочелли, Стиви Уандер и другие.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter