В США ресторан посадит за столы манекены: названа причина

Пока в украинском Кабмине экспериментируют с тем, как лучше заведениям общественного питания выходить из карантина, в США уже твердо решили открывать рестораны, и даже изобрели для этого специальные ноу-хау переходного периода.

Так, в американской столице ресторан с тремя звёздами Мишлен The Inn at Little Washington позаботится о комфорте посетителей и посадит за столы манекены с целью помочь клиентам адаптироваться к ужину в новых условиях.

Об этом пишет Eater Washington DC.

Так манекены за столиками будут помогать посетителям соблюдать социальную дистанцию, и к тому же позволят не чувствовать себя одиноко.

С 15 мая ресторан начнет принимать гостей на летних верандах, а с 29 мая станет работать в полноценном режиме.

По инициативе шеф-повара ресторана Патрика О’Коннелли, за пустыми столами будут размещены манекены, одетые в винтажные наряды в стиле 1940-х годов.

По мнению руководства, это символично, потому что окончание пандемии — такой же праздник, как и окончание войны.

При этом на официантах будут маски с улыбкой Мэрилин Монро и подбородком Джорджа Вашингтона.

Одежду для кукол предоставит театр Signature из округа Арлингтон, а мебель и детали интерьера — студия Design Foundry.

О’Коннелл заявляет, что они смело приступают к работе, так как не слышали о новых случаях заражения в Вашингтоне.

И надеются, что когда карантин снимут на территории всего штата, то смогут организовывать для гостей пикники на природе и активности, сочетающие обед с экскурсией по саду.

