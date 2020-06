В США умерла популярная певица – бывшая солистка The Pointer Sisters (фото, видео)

Шоу-бизнес

В Лос-Анджелесе умерла популярная американская певица Бонни Пойнтер — бывшая солистка группы The Pointer Sisters. Ей было 69 лет. О смерти Бонни, как пишет издание USA Today, сообщила ее сестра — 72-летняя Анита.

Недавно Бонни и Анита Пойнтер выпустили песню Feels Like June в качестве дани памяти их покойной сестре Джун, которая умерла в 2006 году в возрасте 52 лет. Это была последняя записанная песня Бонни.

В 1969 году Бонни и Джун создали дуэт The Pointers. Впоследствии к ним присоединились еще две их сестры — Анита и Рут, а группа сменила название на The Pointer Sisters. Пик славы коллектива пришелся на 1970−1980-е годы.

Наибольшую популярность The Pointer Sisters принесла песня в стиле кантри Fairytale. Группа получила за нее музыкальную премию Grammy в 1974 году. Также известны композиции группы Yes We Can Can, Wang Dang Doodle, Fire, Slow Hand, I'm So Excited.

Сама Бонни Пойнтер покинула группу в 1977 году. За свою успешную сольную карьеру она выпустила три альбома.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти исполнительницы ритм-энд-блюза Бетти Райт.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter