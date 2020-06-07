11 июня 2020

Вообще-то Жак-Ив Кусто, о котором пойдет сегодня речь в связи с его 110-летним юбилеем, собирался стать лётчиком. И был достаточно близок к своей цели, предприняв попытку перевестись из военно-морской академии в военно-морскую авиацию. Но в результате серьезной автокатастрофы и полученных тяжелейших травм от мечты, связанной с небом, парню пришлось отказаться. И тогда он решил реализовать себя в освоении океана. Занимаясь плаванием ради восстановления здоровья, Кусто увлёкся изобретением различных архиполезных вещей для подводного исследования морских пучин. Сначала он изобрёл специальные очки, затем уникальный автономный акваланг, а после этого — массу важнейших предметов специальной экипировки для глубокого погружения. И все это, заметьте, позволило ему вскоре стать первым исследователем мирового океана — без специального образования и ученых степеней.

Правда, эта работа была связана с огромными рисками. Используя в исследовательских целях бывший морской патрульный бомбардировщик «Каталина», Кусто поручил управлять им своему сыну Филиппу. И однажды гидросамолёт потерпел аварию на глазах у коллег Кусто, а Филиппу спастись так и не удалось…

Многие годы имя Жака-Ива Кусто было неразрывно связано с названием его любимого исследовательского корабля «Калипсо». Во время Второй Мировой войны минный тральщик бороздил просторы Средиземного моря. После войны он служил паромом, перевозившим пассажиров с Мальты на остров Гоцо (где мне, кстати, посчастливилось однажды побывать). А уже затем известный ирландский миллионер Томас Лоэл Гиннесс, выкупив это судно, передал его в аренду Кусто — за символическую плату в 1 франк в год! Кусто же настолько мастерски переоборудовал корабль под научно-исследовательское судно, что «Калипсо» мог в режиме полной автономности преодолевать до 5 тысяч морских миль (порядка 9200 километров), пересекая вдоль и поперёк практически все океаны и моря в мире. Жизнь «Калипсо», ярко описанная в книгах Кусто, была насыщена невероятными путешествиями и приключениями. А закончилась она обидным столкновением с грузовой баржей у берегов Сингапура. Когда мы с детьми знакомились в Сингапуре с теми удивительными краями, нам показывали место этого столкновения.

Мало кто знает о том, что Жак-Ив Кусто был автором не только популярнейших книг, выходивших огромными тиражами, но и документальных фильмов о своих исследованиях. Два из них — «Мир без солнца» и «История красной рыбы» — были удостоены престижных «Оскаров»! Жак-Ив Кусто говорил: «Если у человека есть возможность прожить необычную жизнь, он просто не имеет права от этой возможности отказываться». И следует заметить, что он свою возможность использовал сполна…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.