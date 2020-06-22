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Ани Лорак назвали новой победительницей «Евровидения»
«Евровидение-2020» из-за пандемии прошло в необычном онлайн формате. Организаторы устроили шоу, показав выступление участников разных лет и предложив фанатам отдать свои голоса за понравившихся артистов.
По результатам шоу «Eurovision Again 2008», в рамках которого был показан гранд-финал песенного конкурса 2008 года уверенную победу одержала украинская певица, выступающая в России, Ани Лорак. За нее отдали наибольшее колличество голосов.
«Приятно получать такие новости из Европы! В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя — „Shady Lady“ Ани Лорак. Поздравляю всю нашу dream team», — похвасталась певица на своей странице в Instagram.
А российского исполнителя Диму Билана, получившего Хрустальный микрофон конкурса в 2008 году с песней «Believe», опередив Ани Лорак всего на 42 голоса, фанаты отправили на девятое место.
Так выглядит ТОП-10 по версии #EurovisionAgain 2008:
1. Украина: Ani Lorak «Shady Lady»
2. Греция: Kalomira «Secret Combination»
3. Исландия: Euroband «This Is My Life»
4. Армения: Sirusho «Qélé, Qélé»
5. Швеция: Charlotte Perrelli «Hero»
6. Турция: Mor ve Ötesi «Deli»
7. Сербия: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić «Oro»
8. Норвегия: Maria Haukaas Storeng «Hold On Be Strong»
9. Россия: Dima Bilan «Believe»
10. Португалия: Vânia Fernandes «Senhora do mar (Negras águas)»
Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2020» перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса. Как и планировалось, он пройдет в мае в Роттердаме с теми же участниками. В следующем году вступят в силу новые правила. Организаторы разрешат участникам на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни, чтобы уменьшить делегации стран. Также артисты смогут самостоятельно использовать и совмещать «живой» или записанный бэк-вокал.
В этом году организаторы конкурса предложили альтернативу для фанатов конкурса — «Eurovision: Europe Shine A Light» («Евровидение: Европа сияет светом»), в котором приняли участие представители стран, в том числе и украинская группа GO_A, а также были показаны выступления прошлых лет.182
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