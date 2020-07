Джонни Депп против Эмбер Херд: все подробности скандального судебного процесса (фото)

Мир

В Высоком суде Лондоне стартует судебный процесс, который обещает стать одним из самых скандальных в мире шоу-бизнеса за последние годы. Знаменитый актер Джонни Депп намерен очистить свое имя от обвинений, выдвинутых против него Эмбер Херд. Но судится он не с бывшей женой, а с британской газетой The Sun, которая в апреле 2018 года, основываясь на громких заявлениях Херд, назвала Деппа wife-beater. Это словосочетание в английском языке используют, когда говорят о мужчине, который регулярно избивает свою жену. Этот ярлык разрушил актерскую карьеру Джонни. Голливудские студии перестали давать ему большие роли. Привычка жить на широкую ногу и отсутствие работы быстро привели к тому, что Депп оказался на грани банкротства. Но он не сдался. Джонни нанял адвокатов, которые собрали доказательства того, что их клиент сам был жертвой домашнего насилия. Не он поднимал руку на Херд, а она! Слушания в Лондоне должны начаться во вторник, 7 июля. И хотя Депп судится с газетой, а не с бывшей женой, сойдутся в судебном зале именно они — Джонни и Эмбер. И это обещает стать тем еще реалити-шоу! Не зря же Депп пытался добиться запрета на личное участие Херд в процессе. Однако судья отклонил его прошение. 34-летняя Эмбер будет присутствовать на заседаниях. 57-летний Джонни уже прибыл в Лондон из Парижа, где он последние месяцы жил в доме Ванессы Паради, которая является матерью его детей — 21-летней Лили Роуз и 18-летнего Джека. Ожидается, что процесс продлится три недели. На протяжении всего этого времени лондонский суд будет в мельчайших деталях разбирать семейную жизнь двух голливудских звезд. Британская газета The Daily Mail опубликовала судебные документы, которые дают четкое представление о том, что именно будут обсуждать бывшие супруги и их адвокаты. Поэтому предстоящий процесс можно смело назвать так — Депп против Херд.

Джонни и Эмбер познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Депп играл главную роль, Херд — его любовницу. Роман на экране быстро перерос в любовные отношения в реальной жизни. В июне 2012 года Депп ушел от Ванессы Паради, с которой прожил вместе 14 лет.

В феврале 2015 года Джонни и Эмбер поженились на частном острове в Карибском море. Первые неприятности возникли в апреле того же года во время съемок фильма «Пираты Карибского моря: Месть Салазара». Они проходили в Австралии, власти которой уличили молодоженов в незаконном ввозе в страну двух любимых собачек Херд. Пистоль и Бу прилетели вместе с хозяйкой на борту частного самолета, нарушив строгие правила перевозки животных.

Тогда супруги дружно защищали друг друга перед лицом австралийского закона. Дело было весьма серьезным — Деппу, который фактически взял вину на себя, грозило тюремное заключение. Но уже месяц спустя Эмбер неожиданно обратилась в полицию, добиваясь запрета для Джонни приближаться к ней! Она заявила, что боится мужа, и появилась на публике с синяками и кровоподтеками на лице. Херд обвинила Деппа в том, что он избил ее.

Они оформили развод в начале 2017 года. Джонни согласился выплатить Эмбер 7 миллионов долларов. Судебные издержки тогда она покрыла сама.

В ходе бракоразводного процесса Херд в подробностях рассказывала о том, каким кошмаром была ее жизнь с Деппом. В британских судах подобные случаи принято называть так — He said, She said (Он сказал, Она сказала). Выяснение отношений между Эмбер и Джонни являются классическим примером подобного разбирательства. Давайте и мы выстроим дальнейшее изложение событий в таком ключе…

Она сказала:

В марте 2013 года Депп напился и принял наркотики, разозлившись на Херд за то, что она повесила в доме картину, написанную фотографом Тасей ван Рее, с которой Эмбер встречалась до знакомства с Джонни. Депп попытался поджечь картину, а потом намеренно ударил Херд так сильно, что разбил ей губу, причем брызги крови попали на стену.

Он также с силой тряс ее и прижал к стене. Эмбер назвала это «кровавой баней в стиле диско».

Он сказал:

Херд повесила картину над своей кроватью. На картине стоял автограф Таси ван Рее. Депп вежливо спросил, не могла бы она перевесить картину в другое место. Он категорически отрицает все остальное. Он не бил, не тряс и не прижимал Эмбер к стене. И, конечно, не пытался сжечь картину.

7 июля 2020 год, Лондон. Эмбер Херд с подругой и адвокатами идет на первое заседание суда

Она сказала:

Депп постоянно оскорблял Херд вербально и физически, особенно, когда находился под воздействием алкоголя и/или наркотиков. В начале 2013 года они были в Лос-Анджелесе. Там впервые Джонни ударил ее. Произошло это совершенно неожиданно. Они сидели и болтали о татуировках. Херд засмеялась, подумав, что Депп пошутил. Оказалось, что он говорил серьезно, и ее реакция ему не понравилась. Он дал ей несколько сильных пощечин подряд.

«Третий удар был таким сильным, что мисс Херд упала на пол… Он заплакал, извинился и попытался объяснить свой поступок тем, что в него иногда вселяется монстр. Депп пообещал, что это больше не повторится», — говорится в судебных документах.

Он сказал:

Наркотики они принимали вместе, включая MDMA, «волшебные грибы» и кокаин. «Но я никогда не страдал наркотической зависимостью. И никогда наркотики или алкоголь не приводили к тому, что я применял насилие по отношению к другому человеку», — утверждает Депп. Он категорически отрицает, что бил или давал пощечины Херд. Кроме того, он настаивает, что это она стала причиной того, что он снова стал употреблять алкоголь и наркотики. Депп утверждает, что полностью отказался от них в период с декабря 2011 года по август 2012 года.

Она сказала:

В мае 2014 года они летели на частном самолете из Бостона в Лос-Анджелес. Депп стал бросать в нее различные предметы, целясь в голову. Когда она проходила мимо него, он толкнул кресло так, что ударил ее, затем дал ей пощечину и пнул ногой в спину. Когда она упала, он швырнул в нее свой ботинок. При этом он выкрикивал оскорбления в адрес Херд. Закончилось тем, что он закрылся в туалете и заснул.

Депп отправил ей текстовое сообщение, в котором извинился, подчеркнув, что ему стыдно за случившееся и он сожалеет.

Он сказал:

Депп утверждает, что оскорбляла его Херд, а не он ее. Он был вынужден закрыться в туалете и заснул там на полу.

Она сказала:

В августе 2014 года они отправились на Багамы. Она хотела помочь Деппу избавиться от его зависимости от наркотиков и болеутоляющих препаратов. Он ударил дверь с такой силой, что та треснула. Затем он толкнул Херд. Она упала на землю, он дал ей пощечину и схватил за волосы. В качестве доказательства она предъявила фотографию поврежденной двери.

Он сказал:

Поездка на Багамы действительно была предпринята с целью лечения его зависимости от болеутоляющих препаратов, но не от наркотиков. Препараты он принимал часто, потому что испытывал физическую боль. Лечение проходило тяжело. Он нервничал. Но не бил Херд. Он ни разу не ударил ее. В тот день он просто попросил оставить его одного и ради этого оплатил номера в отеле Beverly Hills для Эмбер и ее друзей. Фотография двери была сделана не на Багамах.

Она сказала:

В декабре 2015 года между ними произошла очередная ссора. Они находились в своем пентхаусе в Лос-Анджелесе. Депп швырнул в нее декантер, дал ей пощечину и схватил за волосы. Он так сильно тянул ее, что вырвал клок волос, словно «снял скальп».

Затем снова умышленно ударил ее несколько раз. Она упала на пол, но поднялась. Он заорал: «А-а-а! Так ты думаешь, что ты крутой чувак, мать твою!» После этого с силой ударил ее своим лбом. Спустя несколько дней Депп заявил ей, что «легонько боднул ее».

В ответ она сказала, что ходит от него. Он снова схватил ее за волосы и дал пощечину. А потом ударил кулаком по голове. При этом кричал, что ненавидит ее. Позже он оставил записку на кухне, в которой написал: «Зачем весь этот обман? Все это такое дерьмо».

Он сказал:

Мисс Херд сфабриковала все доказательства насилия, которое якобы применялось по отношению к ней в тот день. Насилие имело место, но его совершила сама мисс Херд. Она напала на мужа, расцарапала ему лицо и ударила несколько раз. На следующий день после этого инцидента на лице самой мисс Херд не было ни единого следа побоев, которым она якобы подверглась.

7 июля 2020 год, Лондон. Джонни Депп прибыл на судебные слушания

Она сказала:

В 2015 году в Австралии Херд стала жертвой насилия, которое продолжалось три дня подряд. У нее в результате была разбита губа, нос, по всему телу остались ссадины и порезы.

Ссора началась с того, что Депп достал пакет с экстази. Приняв наркотик, против чего она возражала, он дал ей пощечину и ударил. Затем всю ночь он употреблял наркотики и бузил.

На следующий день Депп схватил ее за горло. Он делал это затем несколько раз, прижимал к холодильнику на кухне и душил. Несколько раз бил головой о холодильник и мебель.

В какой-то момент он разбил свой смартфон, да так, что срезал себе часть пальца на руке. На следующее утро Херд обнаружила по всей комнате оскорбления, которые Депп написал на стенах своей кровью и краской. Он также мочился прямо в доме. Следы и вонь были повсюду.

Он сказал:

Ссора началась, после того как Депп выразил желание заключить послебрачное соглашение. Это привело к тому, что Херд охватил «продолжительный приступ сильнейшего гнева». Ему пришлось прятаться от нее в одной из ванных комнат. Он заперся там.

Он не пил более года до описываемого инцидента, не душил, не хватал мисс Херд за горло и не причинял ей физическую боль никаким иным способом. Это она швырнула в него две бутылки вина, одна из которых разбилась и угодила ему в руку. В результате ему начисто срезало часть пальца. Кроме того, он получил множественный перелом. Затем мисс Херд ткнула зажженной сигаретой в правую щеку Деппа.

Он признает, что сделал несколько надписей кровью и краской на зеркале и стенах. Но он не мочился в комнатах и на кухне.

Она сказала:

В апреле 2016 года у них возникал очередная ссора. Херд праздновала свой день рождения с друзьями. Депп явился с большим опозданием. Он принес большую бутылку шампанского (magnum-sized), которую швырнул в нее. К счастью, он промахнулся. Бутылка разбилась о стену. Он затащил ее в ванную и повалил на пол. После этого Депп ушел, оставив записку: «С гребаным днем рождения!»

Он сказал:

В тот вечер Депп был дома с самого начала, но не вышел к гостям. Он лежал в спальне и читал книгу. Херд ворвалась в комнату и дважды ударила его кулаком в лицо. Он поднялся, и она ударила его еще два раза. Он оттолкнул ее и сказал, что уходит.

Она сказала:

В мае 2016 года Депп появился в их квартире в Нью-Йорке, будучи пьяным и под воздействием наркотиков. Он был очень зол. Швырнул в нее телефон, попав в щеку и глаз. Ее друзья сфотографировали полученные ею травмы, а также предметы, которые Депп швырял в нее.

Он принялся бить ее, трясти и таскать по всей комнате. Она все время кричала и плакала.

Появились его телохранители. Депп продолжал швыряться различными предметами и пробил кулаком дыру в двери.

Он сказал:

Телохранители категорически отрицают, что Депп был пьян или находился под воздействием наркотиков. Он пришел в квартиру не для того, чтобы ссориться, а просто хотел забрать кое-что из личных вещей. Он был с двумя телохранителями, так как «предполагал, что мисс Херд может устроить провокацию».

Он бросил смартфон не в нее, а на диван, который находился в шести метрах от мисс Херд. Он не хватал ее за волосы, не бил, вообще не прикасался к ней.

Сразу после ссоры в квартиру вошли двое полицейских. Они дважды опросили мисс Херд при отличном освещении и не увидели на ее лице никаких травм, кровоподтеков и прочих следов насилия…

В деле есть несколько эпизодов, которые не слишком приятны как для Деппа, так и для Херд.

Так Джонни отказался добровольно предоставить суду текстовые сообщения, которыми обменивался со своим ассистентом Натаном Холмсом в 2015 году, находясь в Австралии. Однако судья настоял на этом.

Вот дословное содержание этих сообщений: «Нам нужно больше „счастливых таблеток“!!! Сможешь?», «Очень нужно больше белого вещества. Очень срочно, брат… и э-бизнес!!! Умоляю, я в очень плохой форме. НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО НИКОМУ!!!».

Херд утверждает, что «счастливые таблетки» и «э-бизнес» — это экстази. «Белое вещество» — кокаин. То есть Депп, находясь на съемках в Австралии, принимал наркотики.

Адвокатам Джонни удалось приобщить к делу аудиозаписи, касающиеся бурных ссор между Деппом и Херд. Они прямо свидетельствуют против Эмбер. На этих записях она признается, что била Джонни. «Я не могу обещать, что снова не применю физическое насилие», — говорит Херд.

Адвокат Деппа Адам Уолдман утверждает, что бывшая жена его клиента тщательно планировала все свои действия, чтобы дискредитировать Джонни. Ее поведение напомнило ему популярный триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая», который вышел в 2014 года. В этом фильме главная героиня исчезает из дома, обставляя все так, будто ее убили, и все улики указывают на мужа.

Эти аудиозаписи впервые всплыли в июне нынешнего года. Услышав их, подруга Херд, британская телеведущая Аманда де Кадене отказалась выступить в защиту Эмбер в суде. Более того, она обвинила Херд во лжи.

