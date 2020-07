Не вынес мести Трампа: ключевой свидетель "Украинагейта" уходит в отставку

Ключевой свидетель на слушаниях по вопросам импичмента президенту Трампа по «украинскому» вопросу подполковник армии США Александр Виндман, которому якобы трижды предлагали занять пост министра обороны Украины, заявил о своем уходе в отставку.

Об этом он сообщил 8 июля на своей странице в Twitter.

«Сегодня я официально подал рапорт на увольнении из армии США, структуры, которую я люблю. Мы с семьей ждем начала следующей главы нашей жизни», — цитирует Виндмана Укринформ.

Today I officially requested retirement from the US Army, an organization I love. My family and I look forward to the next chapter of our lives. pic.twitter.com/h2D9MRUHY2