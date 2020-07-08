Не вынес мести Трампа: ключевой свидетель "Украинагейта" уходит в отставку

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Ключевой свидетель на слушаниях по вопросам импичмента президенту Трампа по «украинскому» вопросу подполковник армии США Александр Виндман, которому якобы трижды предлагали занять пост министра обороны Украины, заявил о своем уходе в отставку.

Об этом он сообщил 8 июля на своей странице в Twitter.

«Сегодня я официально подал рапорт на увольнении из армии США, структуры, которую я люблю. Мы с семьей ждем начала следующей главы нашей жизни», — цитирует Виндмана Укринформ.

Today I officially requested retirement from the US Army, an organization I love. My family and I look forward to the next chapter of our lives. pic.twitter.com/h2D9MRUHY2 — Alexander S. Vindman (@AVindman) July 8, 2020

В то же время адвокат подполковника Дэвид Прессман заявил, что его подзащитный принял такое решение «после того, как стало понятно, что его будущее в армии, где он добросовестно служил, навсегда будет ограниченным».

Напомним, что осенью прошлого года на слушаниях в Палате представителей по вопросам импичмента Трампу Виндман, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной. После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме и впоследствии добился исключения подполковника из состава Совета национальной безопасности.

В прошлом месяце издание The Washington Post сообщало о желании Трампа заблокировать получение Виндманом очередного воинского звания — полковник — в качестве мести за его показания против главы Белого дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после провала в Сенате идеи с импичментом (Трамп обвинялся по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса) американский президент вместе с Александром Виндманом отправил в отставку его брата-близнеца Виндмана Евгения, работавшего юристом в Совете национальной безопасности, а также посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который свидетельствовал против него в в Палате представителей Конгресса США.

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