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Мир

Не вынес мести Трампа: ключевой свидетель "Украинагейта" уходит в отставку

23:48 8 июля 2020
Виндман Александр

Ключевой свидетель на слушаниях по вопросам импичмента президенту Трампа по «украинскому» вопросу подполковник армии США Александр Виндман, которому якобы трижды предлагали занять пост министра обороны Украины, заявил о своем уходе в отставку.

Об этом он сообщил 8 июля на своей странице в Twitter.

«Сегодня я официально подал рапорт на увольнении из армии США, структуры, которую я люблю. Мы с семьей ждем начала следующей главы нашей жизни», — цитирует Виндмана Укринформ.

В то же время адвокат подполковника Дэвид Прессман заявил, что его подзащитный принял такое решение «после того, как стало понятно, что его будущее в армии, где он добросовестно служил, навсегда будет ограниченным».

Напомним, что осенью прошлого года на слушаниях в Палате представителей по вопросам импичмента Трампу Виндман, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной. После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме и впоследствии добился исключения подполковника из состава Совета национальной безопасности.

В прошлом месяце издание The Washington Post сообщало о желании Трампа заблокировать получение Виндманом очередного воинского звания — полковник — в качестве мести за его показания против главы Белого дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после провала в Сенате идеи с импичментом (Трамп обвинялся по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса) американский президент вместе с Александром Виндманом отправил в отставку его брата-близнеца Виндмана Евгения, работавшего юристом в Совете национальной безопасности, а также посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который свидетельствовал против него в в Палате представителей Конгресса США.

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