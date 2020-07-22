ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 23—29 ИЮЛЯ

Лак для волос в пиве и водочные бунты: 30 лет назад в СССР был отменен «сухой закон»

23 июля 1965 г. На советские телеэкраны вышла знаменитая комедия Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

25 июля 1980 г. Умер выдающийся поэт, бард, актер Владимир Высоцкий.

26 июля 1708 г. По приказу гетмана Мазепы возле Белой Церкви был казнен украинский полковник Василий Кочубей.

27 июля 1945 г. Писатель Александр Солженицын получил 8 лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветские взгляды.

28 июля 2008 г. В Украине учрежден праздник — День крещения Киевской Руси.

29 июля 1890 г. Скончался знаменитый голландский художник Винсент ван Гог.

Во время правления Леонида Брежнева потребление водки на душу населения в СССР составляло 20 литров (при среднем мировом потреблении 5,5 литра). А 25 литров алкоголя на душу населения считается границей, после которой наступает самоуничтожение нации. С 1960-го по 1980 год смертность от алкоголизма в стране выросла до 47 процентов. С этой проблемой советское руководство решило бороться, поднимая цены. Стоимость водки повышалась неоднократно, но граждане из-за этого пить меньше не стали. В брежневские времена в народе была популярной частушка: «Водка стала шесть и восемь, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и десять по плечу. Ну, а если будет больше, будет то же, что и в Польше!» (Имеется в виду польское антикоммунистическое движение. — Авт.)

В начале 80-х годов алкоголизм в СССР принял масштаб национальной катастрофы. Пьяные люди тонули, замерзали, горели в своих домах. В вытрезвителях не хватало мест, а наркологические больницы и профилактории были переполнены. В политбюро ЦК КПСС была создана комиссия по разработке антиалкогольного постановления, но скончался Леонид Ильич, за ним последовали похороны еще двух первых лиц государства. Как говорится, не до того было.

Лишь в 1985 году, с приходом к власти Михаила Горбачева, началась реализация антиалкогольного постановления. На сей раз решили поступить радикально — ввести «сухой закон». Сокращение продажи спиртного грозило госбюджету, но расчет был на то, что потерянные доходы от продажи водки СССР покроет за счет экспорта нефти. В начале 1985 года цена за баррель нефти составляла почти 30 долларов, этого было достаточно, чтобы поддержать советскую экономику.

17 мая 1985 года вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Закрылись две трети магазинов, торгующих спиртным, а те, что остались, открывались лишь в два часа дня и работали до семи вечера — самое неудобное для трудящихся время. Еще до открытия магазинов возле них собирались огромные очереди. Выяснение отношений, ругань и мордобой в очереди были обычным явлением. Сразу же родился анекдот в тему: «Стоит огромная очередь за спиртным, алкаши негодуют. Один, не выдержав, говорит: «Все, иду убивать Горбачева!» Через какое-то время возвращается со словами: «Туда очередь еще больше».

Закоренелые алкоголики не сдавались и начали пить лаки, тормозную жидкость, одеколон, употреблять «клей БФ». Многие погибали от отравлений. Такая ситуация, естественно, привела к увеличению самогоноварения. «Я предупреждал, что самогон варить будут, сахара перестанет хватать, талоны вводить придется», — отмечал впоследствии председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, выступавший против антиалкогольной кампании. — В аптеках скупили все настойки на спирту, в магазинах — лак для волос. Его брызгали в пиво и пили, в ход шло все, что горит, народ травился". Естественно, водкой, ставшей дефицитом, торговали спекулянты. В 1988 году от продажи алкоголя теневые дельцы получили 33 миллиарда рублей!

Но было и хорошее — с 1985 по 1986 год в стране на 1,5 миллиона детей стало больше, чем в предыдущие годы.

Члены правительства, ответственные за состояние экономики, рапортовали, что доходы в бюджет уменьшаются, тает «золотой запас», СССР живет в долг, занимая деньги на Западе. На Горбачева стали давить, требуя отмены «сухого закона». Власть потихоньку начала давать задний ход. И хотя водки в магазинах больше не стало, однако административный и пропагандистский кураж поубавился. Окончательно похоронили «сухой закон» протесты и беспорядки, вспыхнувшие в Свердловске в декабре 1989 года. Уральские мужики, которым не удалось купить к новогоднему столу спиртное, перекрыли центр города и начали громить машины и автобусы. Милиция оказалась к массовым протестам совершенно не готова и отстраненно наблюдала за происходящим. После спешной доставки крупных партий спиртного ситуация в городе во всех смыслах устаканилась, однако власть серьезно задумалась о возможности повторения подобного в других городах.

После свердловского водочного бунта местный первый секретарь обкома пригласил на Урал Михаила Горбачева, чтобы переадресовать недовольство горожан главе государства. «Везем мы Горбачева по проспекту Ленина в Свердловске, проезжаем мимо политехникума, а там все окна заняты студентами. Они встретили генсека сплошным свистом, — рассказал сотрудник ГАИ Петр Решетнюк. — Шофер тогда мой сказал: «Боже мой, освистали первое лицо государства как судью на футболе». А у меня вырвалось: «Все. Это конец советской власти».

24 июля 1990 года Совет Министров СССР отменил запрет на продажу алкоголя до 14:00 и после 19:00. Так закончился в Советском Союзе «сухой закон». Спустя много лет после старта антиалкогольной кампании Михаил Горбачев признал ее провальной: «Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно».

Ранее известный писатель, поэт, журналист, бывший главный редактор знаменитого журнала «Огонек» Виталий Коротич рассказал «ФАКТАМ», что вместе с водочной торговлей в 1985 году рухнула и советская власть.

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