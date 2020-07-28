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Мир

Помог COVID-19: посол США сбрил усы, чтобы избежать международного скандала

2:05 28 июля 2020
Посол США

В наши дни Южная Корея и Япония являются союзниками, но в недавнем прошлом в их истории были страницы, которые простые граждане и политики предпочитают лишний раз не вспоминать — в частности, тот факт, что первая страна была колонией Страны восходящего солнца в 1910—1945 годах.

Тем не менее, иногда прошлое дает о себе знать, пишет The Guardian.

.Одной из жертв «исторического скандала» едва не стал посол США в Южной Корее Гарри Гаррис, этнический японец. Когда он прибыл в страну пребывания, то решил отпустить усы — раньше, во время службы на американском флоте, ему это не разрешали.

Но когда корейцы увидели нового посла, то сразу же набросились на него с обвинениями — дескать, он старается следовать моде генерал-губернаторов империи того периода.

Сначала Гаррис пытался оправдываться и даже выступил с заявлением.

«Я понимаю историческую вражду, которая существовала между Японией и Южной Кореей, но я не японский, а американский посол в Корее. Я считаю ошибкой делать подобные выводы только из-за моего происхождения», — написал он в соцсети.

Также посол заявил, что не станет сбривать усы только ради того, чтобы наладить отношения с корейцами.

Но в итоге в дело вмешался коронавирус: послу пришлось сбрить усы ради того, чтобы носить защитную маску.

Сделал он это в обычной парикмахерской.

«Рад, что сделал это. Лето в Сеуле слишком жаркое. Нужно носить защитную маску из-за COVID-19, а усы мешают», — написал в Twitter 64-летний дипломат и опубликовал видеоролик.

Ролик выполнен в стиле игрового шоу со звуковыми эффектами. «Я не видел своего лица несколько лет», — сказал дипломат после стрижки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в некоторых случаях известным личностям приходится сбривать усы из-за болезни, тем не менее, они идут на такой шаг.

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