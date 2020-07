Помог COVID-19: посол США сбрил усы, чтобы избежать международного скандала

В наши дни Южная Корея и Япония являются союзниками, но в недавнем прошлом в их истории были страницы, которые простые граждане и политики предпочитают лишний раз не вспоминать — в частности, тот факт, что первая страна была колонией Страны восходящего солнца в 1910—1945 годах.

Тем не менее, иногда прошлое дает о себе знать, пишет The Guardian.

.Одной из жертв «исторического скандала» едва не стал посол США в Южной Корее Гарри Гаррис, этнический японец. Когда он прибыл в страну пребывания, то решил отпустить усы — раньше, во время службы на американском флоте, ему это не разрешали.

Но когда корейцы увидели нового посла, то сразу же набросились на него с обвинениями — дескать, он старается следовать моде генерал-губернаторов империи того периода.

Сначала Гаррис пытался оправдываться и даже выступил с заявлением.

«Я понимаю историческую вражду, которая существовала между Японией и Южной Кореей, но я не японский, а американский посол в Корее. Я считаю ошибкой делать подобные выводы только из-за моего происхождения», — написал он в соцсети.

Также посол заявил, что не станет сбривать усы только ради того, чтобы наладить отношения с корейцами.

Но в итоге в дело вмешался коронавирус: послу пришлось сбрить усы ради того, чтобы носить защитную маску.

Сделал он это в обычной парикмахерской.

«Рад, что сделал это. Лето в Сеуле слишком жаркое. Нужно носить защитную маску из-за COVID-19, а усы мешают», — написал в Twitter 64-летний дипломат и опубликовал видеоролик.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little «cooler» during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd