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Помог COVID-19: посол США сбрил усы, чтобы избежать международного скандала
В наши дни Южная Корея и Япония являются союзниками, но в недавнем прошлом в их истории были страницы, которые простые граждане и политики предпочитают лишний раз не вспоминать — в частности, тот факт, что первая страна была колонией Страны восходящего солнца в 1910—1945 годах.
Тем не менее, иногда прошлое дает о себе знать, пишет The Guardian.
.Одной из жертв «исторического скандала» едва не стал посол США в Южной Корее Гарри Гаррис, этнический японец. Когда он прибыл в страну пребывания, то решил отпустить усы — раньше, во время службы на американском флоте, ему это не разрешали.
Но когда корейцы увидели нового посла, то сразу же набросились на него с обвинениями — дескать, он старается следовать моде генерал-губернаторов империи того периода.
Сначала Гаррис пытался оправдываться и даже выступил с заявлением.
«Я понимаю историческую вражду, которая существовала между Японией и Южной Кореей, но я не японский, а американский посол в Корее. Я считаю ошибкой делать подобные выводы только из-за моего происхождения», — написал он в соцсети.
Также посол заявил, что не станет сбривать усы только ради того, чтобы наладить отношения с корейцами.
Но в итоге в дело вмешался коронавирус: послу пришлось сбрить усы ради того, чтобы носить защитную маску.
Сделал он это в обычной парикмахерской.
«Рад, что сделал это. Лето в Сеуле слишком жаркое. Нужно носить защитную маску из-за COVID-19, а усы мешают», — написал в Twitter 64-летний дипломат и опубликовал видеоролик.
With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little «cooler» during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd— U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020
Ролик выполнен в стиле игрового шоу со звуковыми эффектами. «Я не видел своего лица несколько лет», — сказал дипломат после стрижки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в некоторых случаях известным личностям приходится сбривать усы из-за болезни, тем не менее, они идут на такой шаг.30
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