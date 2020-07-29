Почему нельзя тереть глаза: отвечает врач-офтальмолог

Наши глаза могут пострадать по многим причинам: из-за вирусов и бактерий, глазных болезней, возраста. Также им угрожают травмы или что-то, внезапно попавшее на глазную поверхность, — мошка, соринка, маленькая щепка, химическое вещество. Как лечится вирусный конъюнктивит? Что делать, когда глаз запорошило песком? Какими должны быть идеальные солнцезащитные очки? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила профессор кафедры офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук Оксана Витовская.

«Вымыть вирусную инфекцию возможно с помощью капель «искусственная слеза»

* — Здравствуйте, Оксана Петровна! Звонит Вероника из Кременчуга Полтавской области. Конъюнктивит у меня был два раза. Прочитала в анонсе, что чаще всего его вызывает аденовирус. Почему так?

— Глаз поражают и другие вирусы, например герпес или цитомегаловирус. Но наиболее распространен все же конъюнктивит, вызванный аденовирусом. Среди всех ОРВИ он встречается чаще, особенно осенью и зимой, когда возникают сезонные вспышки респираторных инфекций. Поскольку такой конъюнктивит очень заразный, то больному, у которого при ОРВИ покраснели глаза, следует максимально ограничить контакты с окружающими.

Если человек, у которого есть проявления конъюнктивита, потер глаза, а затем взялся за ручку двери или подержался за поручень в транспорте, вирус может передаваться дальше. Больной появится на работе — через два-три дня часть коллектива заболеет.

Чтобы снизить опасность заражения, нужно соблюдать несложные правила профилактики. Это особенно важно в связи с пандемией коронавируса.Следует тщательно мыть с мылом руки, не касаться ими лица, рта и носа, носить и вовремя менять маску, не тереть глаза. Они находятся на «передовой» и первыми встречаются с микроорганизмами.

Важно знать, что конъюнктива, слизистая глаза и глазная полость сообщаются с носовой полостью через слезные пути. Слеза напрямую попадает в нос. Если защитных сил и барьеров глазной поверхности недостаточно, чтобы справиться с вирусом, он через слизистую глаза, носа проникает в кровоток и, активно размножаясь, разносится по всему организму.

* — Меня зовут Марина, звоню из Харькова. Воспалился один глаз, а через пару дней — другой. Врач сказал, что нужно настраиваться на длительное лечение. Чем это объяснить?

— Видимо, у вас вирусный конъюнктивит, который лечится порой две-три недели. Важно грамотно подобрать лечение. Первая помощь состоит в частом закапывании глаз препаратами «искусственная слеза». Выбирать лучше те, в состав которых входит гиалуроновая кислота и нет консервантов. Капли вымывают вирус и восстанавливают глазную поверхность.

Если присоединится вторичная инфекция — бактериальная, применяем антибиотики. Бывает, что вирусный конъюнктивит протекает очень бурно, веки и конъюнктива сильно отекают. Тогда назначаем гормональные лекарства.

Хочу всех предостеречь: не занимайтесь самолечением. Бесконтрольное использование гормональных препаратов (в сезон поллиноза их применяют многие аллергики) может привести к такому тяжелому заболеванию, как стероидная глаукома, и слепоте.

Недавно ко мне пришла женщина с жалобами на то, что стала хуже видеть. Оказалось, у нее возникли изменения в роговице глаза. Женщина болеет в течение трех недель и лечится по своему усмотрению. После перенесенного аденовирусного конъюнктивита у нее возникло частое осложнение — помутнение роговицы, напоминающее россыпи монет, и зрение снизилось. Мы назначили пациентке лечение, и через две недели состояние улучшилось. Думаю, зрение восстановится.

* — Вас беспокоит Марина Владимировна, Полтавская область. У меня около года назад возникла отечность орбиты левого глаза. Как это лечится?

— Когда у пациента появляется отек тканей за глазом и он выступает из орбиты (экзофтальм), можно заподозрить аутоиммунное или ревматологическое заболевание. Также причиной экзофтальма иногда бывают новообразования или воспаления орбиты глаза.

— У меня удалена щитовидная железа, принимаю гормоны.

— Реактивный отек мы лечим вместе с эндокринологами. Они назначают гормоны, контролируют их дозы. Если отек не проходит, иногда требуется хирургическое вмешательство. Кроме того, советую вам проконсультироваться с ревматологом. Отек может быть проявлением не только эндокринного, но и аутоиммунного ревматологического заболевания. Если у вас остались еще вопросы, можете задать их на моей страничке Профессор Витовская в Telegram-канале.

* — Звонит Оксана из Киева. У меня возрастная дальнозоркость на фоне диабета. Помогут ли улучшить зрение очки с перфорацией?

— Вряд ли. Вам нужно подобрать в оптике очки для чтения и пользоваться ими. При диабете раз в год нужно обязательно посещать офтальмолога. Специалист оценит состояние глазного дна, чтобы не пропустить начальные негативные изменения. Они могут привести к ухудшению зрения и даже его потере.

Симптомы вирусного конъюнктивита Покраснение глаз.

Отек век.

Небольшое выделение слизи.

Боль и рези в глазах.

Светобоязнь.

Слезотечение.

Ощущение инородного тела.

«При глаукоме человек может долго не замечать, что болен»

* — «ФАКТЫ»? Людмила из города Переяслав. Дети во дворе играли в песочнице, и сыну (ему три года) запорошило глаз. На следующий день глазки начали слипаться. Что делать?

— Глаза закисли, скорее всего, из-за бактериальной микрофлоры — возник конъюнктивит. В течение пяти дней нужно закапывать антибиотики, учитывая возраст ребенка. Лучше, чтобы капли назначил врач. Важно не уменьшать время лечения. Многие люди, почувствовав улучшение через два-три дня, прекращают лечение и совершают ошибку. У нас есть четкое правило: либо не назначаем антибактериальную терапию, либо лечимся не меньше пяти дней.

Если инородное тело попало в глаз, нужно тщательно промыть его проточной водой и два-три раза для профилактики закапать антисептик (к примеру, фурацилин). Использовать капли желательно еще пару дней. Иногда песчинка попадает под веко, и после промывания ребенок жалуется, что ему что-то мешает. Тогда лучше показаться врачу, который вывернет веки и извлечет соринку.

* — Светлана из города Коростышев Житомирской области. В выходные ездили на природу, и мне в глаз залетела мошка. Часа полтора была сильная резь, слезотечение, пока наконец насекомое удалось удалить краешком носового платка. А как правильно убрать мошку?

— Хорошо промыть глаз под проточной водой, аккуратно оттянув нижнее веко. Если рядом есть знающий человек с навыками медработника, нужно попросить его вывернуть и верхнее веко. Чаще всего инородное тело уходит под веко и травмирует глазную поверхность при моргании. Чтобы вымыть источник раздражения, нужно направить струю воды под веко. Также можно взять шприц без иглы и попытаться удалить мошку под напором воды. При этом следует придержать верхнее веко, опустив взгляд вниз. Если не удалось, то сделать, как вы: вынуть мошку кончиком платка или жгутиком, скрученным из ваты. Можно, хорошо вымыв руки, пальцем дотронуться и удалить (но не тереть глаз).

* — Галина, 62 года. Звоню из Киева. Однажды утром я проснулась с ощущением, будто перед глазами сверкают молнии. Семейный врач по телефону сказал срочно ехать в больницу, где мне приварили сетчатку и порекомендовали заменить хрусталик. Операцию сделали, заодно проверили на глаукому — все было нормально. А сейчас зрение стало стремительно падать. Может ли за два года развиться глаукома?

— У вас грамотный семейный врач: быстро отреагировал и сразу направил к офтальмологу. Зачастую бывает, что доктор советует проверить сосуды. Это тоже отчасти правильно, но может подождать. Сначала следует убедиться, нет ли проблем с сетчаткой.

Зрение может стремительно меняться по разным причинам. Глаукома (скорее всего, речь идет об открытоугольной форме) не может за два года вызвать быстрое и резкое снижение зрения. Для нее характерно незаметное развитие с периферии, а центральное зрение сохраняется неповрежденным. Люди часто не замечают развития болезни и спохватываются, когда значительно пострадал зрительный нерв, ухудшилась острота зрения. В этом коварство глаукомы.

Но зрение может снижаться по другим причинам. Возможно, после операции по замене хрусталика у вас развилось уплотнение его задней капсулы — так называемая вторичная катаракта. Восстановит зрение лазерное вмешательство, во время которого врач сделает отверстие в задней капсуле.

Также рекомендую вам проверить уровень сахара в крови и обратиться к врачу, чтобы определить состояние центральной (макулярной) зоны сетчатки. Если есть не выявленный вовремя диабет, может быть диабетический макулярный отек. Также с годами у многих людей развивается возрастная макулярная дегенерация сетчатки.

Причины ухудшения зрения в пожилом возрасте Катаракта.

Глаукома.

Высокий уровень сахара в крови.

Возрастная макулярная дегенерация.

«Купаться в линзах нежелательно»

* — Прямая линия? Это Елизавета из Киева. Можно ли купаться в линзах?

— Лучше в линзах не купаться и не принимать душ. На море или речке можно использовать очки для плавания, чтобы в глаза не попала вода. Если же это произошло, то сразу после купания линзы нужно выбросить либо поместить в специальный раствор с антисептиком для обработки. В водоемах живет такой простейший микроскопический паразит, как амеба. И если ее разновидность — акантамеба попадет с водой под линзу и начнет развиваться, то может возникнуть очень тяжелый кератит, угрожающий пересадкой роговицы. Человек иногда теряет зрение.

* — Зинаида из Василькова Киевской области. Как правильно выбрать солнцезащитные очки? Какой цвет линзы порекомендуете?

— Солнцезащитные очки желательно покупать в оптике. Выбирайте линзы любых цветов, в которых вам будет комфортно. Одним нравятся серо-голубые тона, другим — теплые коричневые. Не имеет значения, сделаны линзы из пластика или стекла. Сегодня производители очков используют высококачественный пластик. Но такие линзы, возможно, придется чаще менять, ведь они легче царапаются.

Также следует обращать внимание на защитные свойства линз. Важно, чтобы на самой линзе или внутренней дужке очков были показатели UV (степень защиты глаза от опасной коротковолновой части спектра — ультрафиолета и лучей синего спектра). Именно эти лучи запускают развитие многих нарушений. Например, может возникнуть возрастная макулярная дегенерация сетчатки, а у тех, кто болеет диабетом, — появиться отек сетчатки.

В темных очках зрачок расширяется, и если линзы не обладают защитными свойствами, то поток света, поступающий на сетчатку через широкий зрачок, намного больше. Поэтому увеличивается и площадь поражения.

* — Елена, киевлянка. Какие овощи и фрукты наиболее полезны для зрения?

— Особое внимание обращайте на фрукты и овощи желтого, оранжевого, красного цветов — морковь, абрикосы, сладкий перец, тыкву. Они содержат каротиноиды, а также ценные пигменты — лютеин, зеаксантин, необходимые для защиты сетчатки от ультрафиолетового повреждения и окислительного стресса. А в морепродуктах содержится такой каротиноид, как астаксантин, по защитным свойствам превышающий витамин С, лютеин, селен.

Также не забывайте об овощах и фруктах зеленого цвета. Листовой салат, брокколи богаты теми же каротиноидами. Кроме того, содержат достаточно много микроэлементов (цинк, медь), витаминов В, РР, аскорбиновой кислоты. И когда, как не сейчас, наслаждаться удивительными дарами природы. За сезон полезно съесть минимум по килограмму каждой ягоды (клубники, черники, красной и черной смородины, черешни, вишни), вдоволь полакомиться абрикосами, персиками, сливами, виноградом.

Для пользы глаз Ягоды, фрукты и овощи желтого, оранжевого и красного цвета: клубника, земляника, красная смородина, абрикосы, сладкий перец, морковь, помидоры, тыква.

Плоды зеленого цвета: листовой салат, зелень, брокколи, щавель, шпинат, брюссельская капуста.

Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» актуальные советы родителям маленьких детей дала врач-педиатр Галина Ермолова.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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