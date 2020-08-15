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Брат Трампа госпитализирован с серьезным диагнозом

3:35 15 августа 2020
Дональд и Роберт

Младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, в пятницу был госпитализирован в Нью-Йорке с «серьезным диагнозом», который пока что держится в секрете. Ранее сообщалось, что и жизнь самого хозяина Белого дома подвергалась опасности.

Об этом передает Fox News.

Сообщается, что глава Белого дома навестил своего 72-летнего брата в больнице, пробыв у него около 45 минут, прежде чем отправиться в свой загородный клуб в Нью-Джерси.

До визита Трамп сообщил, что его брат находится в больнице, но не уточнил причину госпитализации. Он назвал своего брата «замечательным человеком» и отметил, что имеет с ним «отличные отношения» в течение долгого времени.

«Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго», — сказал Трамп.

Издание сообщает, что Роберт Трамп ранее работал на своего старшего брата в должности высокопоставленного руководителя в Trump Organization. Текущим летом Роберт Трамп пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший личный адвокат президента США рассказал о том, что Трамп всегда восторгался Путиным и хотел войти в его преступный круг.

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