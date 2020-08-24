28 августа 2020

Во многих музеях фарфора, в которых мне в разные годы довелось побывать, — в Вене, Лондоне, Валенсии, Дрездене, Мейсене, Нью-Йорке и других городах — устроены необычные уголки. В них на тарелочках представлены компоненты, из которых, собственно говоря, фарфоровая масса и состоит. Посетителям позволяют брать их в руку, растирать пальцами, нюхать… В то же время в каждом музейном зале рядом с фарфоровыми изделиями висит масса предупредительных призывов на разных языках — «Трогать запрещается!»

Я однажды обмолвился о том, что в нашем будущем музее обязательно будет выставлена часть коллекции с табличкой, призывающей эти фарфоровые работы трогать руками. Для этой цели уже отобраны крупные фигуры испанских и японских котов с настороженно поднятыми ушами, милой лани, словно прилёгшей на минутку отдохнуть, горделивого оленя, высоко поднявшего голову… Их не просто приятно гладить, ощущая гладкую фактуру произведения. Через прикосновения к ним передаётся энергетика добра и света, заложенная руками мастеров в творения, призванные дарить людям радость общения с высоким искусством. И это не пустые слова. Те, кто хотя бы однажды прикасался к элитному фарфору, никогда не смогут забыть этих ощущений.

Сегодня я знаю, как мы назовём отдел музея, в котором посетителям будет предоставлена возможность трогать фарфоровые произведения. Мы назовём его «Уголок Кристины». Кристина — это девочка, о которой я рассказывал месяца полтора назад в одной из своих «фарфоровых историй». Заболев ещё в Киеве неизлечимой глазной болезнью и здесь же лишившись одного глазика, она с мамой Оксаной отправилась в Германию, где врачи пообещали второй глаз ребёнку сохранить. И, следует признать, много лет им это удавалось. За эти годы Кристина выучилась на массажиста, в совершенстве овладела немецким языком и уже работала в компании, руководство которой нарадоваться не могло способной молодой сотрудницей. Но несколько месяцев назад случилось непоправимое — девушка окончательно потеряла зрение.

Она продолжает самостоятельно ездить на работу (с пересадками — в огромном Берлине!). Она успокаивает маму Оксану и всех родных, убеждая их в том, что жизнь продолжается. Она радуется близким отношениям с удивительным парнем, давно в неё влюблённым, с которым они мечтают, заработав денег, купить небольшой домик с лужайкой в пригороде немецкой столицы. Она очень хочет увидеть наш музей в Киеве. Правда, теперь уже не увидеть, а ощутить руками. Когда Кристина была маленькой, многие работы из нашей коллекции она видела, приходя к нам в гости (её мама Оксана — родная сестра моей супруги Галины). И недавно она спросила у Оксаны, куда можно перечислить взнос для ускорения открытия музея…

В нашем музее имя Кристины будет звучать каждый день. Потому что посетителям, взрослым и детям, зрячим и незрячим, первым делом будут предлагать в «уголке Кристины» потрогать своими руками фарфоровые статуэтки, дабы самим почувствовать теплоту ручной работы известных мастеров. Дабы самим понять, что жизнь не заканчивается даже с наступлением кромешной темноты, а мечты, к которым человек идёт долго и трудно, все-таки сбываются. Несмотря ни на что…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.