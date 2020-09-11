17 сентября 2020

Когда наш младший сын Андрюша поехал учиться в одну из старинных английских школ, буквально в первую же ночь там с ним приключилось происшествие, о котором он до сих пор вспоминает с ужасом. Мальчик из Германии, проживавший вместе с Андреем в одной комнате, ближе к утру, встав с кровати, начал ходить по комнате с протянутыми вперёд руками, словно пытаясь что-то найти. При этом глаза его были закрыты, на обращение он никак не реагировал и не успокоился до тех пор, пока яркий луч солнца, пробившийся через окно, не остановился на его лице. Прийдя в себя, Андрюшин сосед совершенно ничего не помнил о случившемся. И, как ни в чем не бывало, принялся готовиться к утренним занятиям…

Нам долго пришлось объяснять сыну, что, в принципе, ничего страшного в таком соседстве нет. Люди, которых порой называют «лунатиками», большой опасности для окружающих не представляют. И вообще это заболевание, называемое сомнамбулизмом, является достаточно распространённым в разных странах. Но на всякий случай попросили руководство школы переселить нашего сына в другую комнату. Что и было сделано.

Кстати, ровно 110 лет назад, 17 сентября 1910 года, в одной из лондонских газет была опубликована статья, вызвавшая бурную реакцию в английском обществе. В ней утверждалось, что если количество «лунатиков» будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то «уже через 40 лет число людей безумных превысит число людей разумных…» В развернувшейся публичной полемике стороны обвиняли друг друга в предрассудках и в чрезмерном увлечении приметами и суевериями, наукообразно опровергая утверждения о том, что сомнамбулизм опасен для окружающих.

В качестве аргументов одни приводили доводы, поясняющие механизм действия биоэлектрических процессов, происходящих в коре головного мозга некоторых людей. Другие же ссылались на исследования нобелевского лауреата в области физиологии и медицины Ильи Мечникова, описавшего личные наблюдения за сиделкой одной из больниц. В ночное время она, сама того не ведая, поднималась на чердак, вылезала через окно и спокойно прогуливалась по краю крыши. В своей монографии «Этюды оптимизма» Мечников объяснял это проявлением древних двигательных механизмов, которые современный человек давно уже позабыл…

Понятное дело, к общему мнению участники полемики не пришли. И прийти не могли. Каждый продолжал отстаивать свою точку зрения. В одном лишь сходились едва ли не все — в том, что порой сомнамбулизм является предвестником проявления редких талантов. И не согласиться с этим практически невозможно. Тем более, зная о том, что таким расстройством, например, страдали Гёте и Марк Твен, академик Вернадский и гипнотизёр Вольф Мессинг, Анна Ахматова и Дженифер Энистон. Да и можно ли назвать это состояние страданием вообще? Скажем, британский медик Мит Ли Хадвин по ночам рисует картины, а утром совсем об этом не помнит. Но это нисколько не мешает галеристам продавать его работы за десятки тысяч фунтов стерлингов, поскольку его произведениями уже давно интересуются не только ученые, но и любители изобразительного искусства…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.