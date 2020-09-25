Вагоностроительные заводы не будут работать с 2021 года, рынок обвиняет Криклия — СМИ

К началу 2021-го в Украине могут прекратить свою деятельность все вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, за ними свернут работу логистические предприятия. Это последствия бездействия Министерства инфраструктуры и лично министра Владислава Криклия, старого и нового руководства «Укрзалізниці» в вопросе жесткого запрета на ввоз в Украину опасного металлолома под видом вагонов, которые давно отслужили свое, с территории России или от российских владельцев. Об этом говорится в материале агентства «Українські новини» «Поезд дальше не едет. Как Криклий довел вагоностроительную отрасль до банкротства».

Главная претензия к Криклию со стороны рынка — отсутствие реакции на многолетнюю проблему ввоза бывших в употреблении вагонов с исчерпавшимся нормативным ресурсом эксплуатации.

«Из 18 работающих в 2011 году предприятий в 2019 году осталось 12. Количество таких предприятий за 7 месяцев 2020-го уменьшилась до 6, и эта негативная тенденция продолжается. Уже в августе 2020-го реализацию грузовых вагонов осуществляли лишь 5 предприятий», — констатировал и. о. директора по сбыту и маркетингу ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Юрий Брусник.

По словам директора «ТАС-Логистик» Владимира Иващенко, такая ситуация создает неравные конкурентные условия для украинских логистических компаний.

«Невозможно конкурировать с ломом на колесах. Недобросовестные конкуренты, покупая за бесценок списанные в России вагоны, могут демпинговать, в отличие от компаний, которые инвестируют в новые украинские вагоны, при этом еще вынуждены выплачивать проценты по банковским кредитам», — отметил он.

По словам заместителя директора по правовым вопросам «Первой логистической компании» Дмитрия Троекурова, в Мининфраструктуры отсутствует реальная программа обновления парка, а также нет реакции на наработку рынка.

«Владислав Криклий уверял всех участников рынка, вопрос будет закрыт в кратчайшие сроки и отечественные вагоностроительные заводы будут работать. Однако по факту ситуация с вагонами была спущена на тормозах. Сначала в министерстве стрелки ответственности переводились на „Укрзалізницю“, где как раз меняли руководство, затем — совсем перестали реагировать на заявления бизнеса», — говорится в материале.

На основании расчетов участников рынка, автор статьи утверждает, что из-за предстоящего банкротства отрасли и смежных бизнесов в течение 5 лет, при неизменной политике по эксплуатации изношенного подвижного состава экономика Украины недополучит 150 млрд грн инвестиций в железнодорожную отрасль; более чем 45 млрд грн налогов в бюджеты различных уровней; инвестиции в развитие производительности производства в более чем 150 украинских предприятий; 120 тыс. созданных рабочих мест…

«Мультипликативный рост отечественной экономики с учетом смежных отраслей мог бы составлять не менее 350 млрд грн, или около 10% дополнительного ВВП», — говорится в материале.

Многие из участников рынка убеждены, что продолжение бесконтрольного ввоза вагонов из России (временное эмбарго введено лишь до декабря 2020 года) не может быть выгодным никому, кроме самой страны-агрессора, заинтересованной, среди прочего, в дальнейшем разрушении и упадке украинской транспортной инфраструктуры

«И поэтому вполне вероятно, что степень ответственности министра, который — осознанно или неосознанно — допустил подобное положение дел, может быть уже компетенцией не правительства, а Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований», — говорится в материале «Українських новин».

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