Кравчук раскрыл детали скандального увольнения Фокина

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил некоторые моменты, связанные с исключением из группы переговорщиков уже бывшего его первого зама Витольда Фокина президентским указом.

В интервью «ТСН» Кравчук, в частности, заявил, что до назначения Фокина в украинскую делегацию тот нигде не говорил о своей позиции по Донбассу, поскольку не участвовал в публичных мероприятиях.

«Знали мы или не знали о такой позиции Витольда Павловича? Ну, а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах. Вы его где-то видели на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли», — сказал Кравчук и добавил, что его бывший первый заместитель «не выражал позиции президента или Ермака» (руководителя Офиса президента Андрея Ермака, — Авт).

Что же касается заявлений Витольда Фокина в Раде о том, что он не видел признаков того, что Россия воюет с Украиной, Леонид Кучма предполагает, что эти слова могли быть сказаны «на эмоциях» или же из-за «длительного отсутствия в информационно-политическом пространстве».

«Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он сам должен определиться со своей позицией и тем, как быть дальше», — заявил Леонид Кравчук и добавил, что еще до президентского указа с Фокиным общался и он сам, и Андрей Ермак.

«Я не знаю, о чем они говорили, но знаю, что общались. Думаю, что заявление делегации и позиция самого Андрея Ермака, он ее также обнародовал, дали основания или материалы для того, чтобы президент решил этот вопрос указом», — отметил он и добавил, что на данный момент речь о другом кандидате на место Витольда Фокина в делегации не идет.

Фото из Википедии, автор: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland.



