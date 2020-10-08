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«Фарфоровые» истории
10 октября 2020
ВЕСЁЛЫЕ ПАРИЖАНЕ
ВЕСЁЛЫЕ ПАРИЖАНЕ
Страна: Франция
Время выпуска: конец XIX века
Размер: 43×14 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Конечно же, на вкус и цвет товарища нет. Тут, собственно говоря, и спорить не о чем. И всё же в надежде найти кого-нибудь ещё, кто так же, как и я, увлечён творчеством художника, родившегося в этот день, 10 октября 1684 года, попробую коротко рассказать о его жизни. Речь пойдёт о Жане Антуане Ватто, французском живописце, которого одни называют великим, другие просто известным, а третьи и вовсе не называют никак, брезгливо морщась при упоминании об одной лишь манере его письма. Ну, и ради Бога. Каждый воспринимает искусство по-своему, и это нормально. Одного только никто не может и даже не пытается отнять у Ватто, — это то, что именно он был одним из немногих французских художников 18-го века, которым суждено было создать новый стиль — рококо.

С одной стороны, на Ватто, картины которого сейчас представлены практически во всех крупнейших музеях и галереях мира, оказало большое влияние творчество Рубенса, подарившего ему тему, ставшую любимой, — галантные празднества. С другой стороны, он был долго увлечён рисунками Тициана и Паоло Веронезе, а также пейзажами Доменико Компаньолы, и это увлечение не могло не отразиться на некоторых его произведениях.

Вообще-то Жан Антуан Ватто художником мог не стать вовсе. Его отец, известный в небольшом городке Валансьене плотник, категорически был против художественных наклонностей сына. И Жану в 18 лет даже пришлось покинуть отчий дом и отправиться на поиски счастья в Париж. Там ему действительно повезло. Ибо едва ли не сразу же над молодым художником взяли шефство два достаточно известных в столице мастера — Клод Жилло и Клод Одран. Общение с ними пробудило у Ватто интерес к театру и декоративному искусству.

Проведя несколько лет в художественной академии в Риме, Ватто возвращается в Париж уже достаточно зрелым художником. В 1717—1718 годах он создаёт одни из лучших своих работ — «Паломничество на остров Киферу» и «Капризницу». Причём, для многих становится заметным его умение передавать суть картин не только прямым сюжетом, а в основном тончайшей поэтичностью, которая проникнута буквально каждая из его работ. Маленькие, словно вибрирующие мазки, нежные созвучия цветов — всё это как нельзя лучше передавало тончайшие нюансы чувств, которые так любил воплощать в своих картинах Ватто.

Он прожил всего 37 лет. Он оставил после себя около 20 тысяч картин!.. Он, сын плотника, стал знаменитым академиком и самым известным французским художником своего времени. Он был сказочно богатым и при этом невероятно скромным человеком. Жан Антуан Ватто.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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