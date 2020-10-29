В конце XIX века любое переименование улиц, переулков и площадей в городах требовало царской визы

Новые названия городских улиц — один из самых популярных информационных поводов для СМИ. В истории Киева не раз случалось, что его улицы в одночасье подвергались глобальным переименованиям.

В 1869 году нынешний бульвар Шевченко был назван Бибиковским, а Европейская площадь — Царской

Отдельные городские топонимы в древнем Киеве возникли еще в незапамятные времена. К примеру, из летописей известно, что главная площадь в пределах укреплений князя Владимира имела название Бабин Торжок, а с Подола в Верхний город вел узвоз Боричев. Однако более или менее упорядоченная система подобных наименований сложилась для Киева лишь к началу XIX века. Городской архитектор Андрей Меленский в 1803 году составил подробный план, на котором была показана буквально каждая усадьба и постройка, а основные улицы имели буквенные обозначения, расшифрованные в «изъяснении плана».

Впрочем, из тогдашних названий многие со временем были забыты, а иные воспринимались как архаизмы. Набралась «критическая масса» топонимов, требовавших уточнения или замены. И вот летом 1869 года император Александр II, направляясь с семьей на отдых в Крым, задержался на один день в Киеве. Именно тогда ему принесли на подпись постановление, согласно которому около сотни киевских улиц, переулков и площадей получали новые имена. Ведь по тогдашнему законодательству любое переименование считалось изменением «высочайше утвержденного плана города Киева» и требовало царской визы. В основу документа, подписанного самодержцем, легли предложения губернского статистического комитета. Многие из них были выдвинуты известными историками-краеведами. Проект постановления редактировал протоиерей Петр Лебединцев — выдающийся знаток киевской старины.

Постановление снабдило названиями не только важнейшие магистрали, площади вдоль Крещатика и в других частях города, но также скромные улочки и переулки в окрестностях. Именно с 1869 года существовали такие известные в прошлом топонимы, как Бибиковский бульвар (ныне бульвар Тараса Шевченко), названный в честь генерал-губернатора времен Николая I, Царская площадь (сейчас Европейская) и Галицкая площадь (современная площадь Победы). Вспоминая летописные предания, на карту города нанесли улицы Дорогожицкую и Предславинскую, Боричев спуск, Ярославов Вал. Были увековечены в названиях князь Игорь Рюрикович, княгиня Рогнеда, Нестор-летописец и другие исторические персонажи.

Внимательное отношение авторов проекта постановления к истории и городским традициям способствовало тому, что многие наименования, введенные полтора столетия назад, получили признание киевлян и сохранились доныне (или дождались восстановления в постсоветские времена).

Одно из самых значительных переименований, осуществленных в 1869 году, коснулось бывшей Кадетской улицы, начинавшейся от Крещатика. Кадетской ее назвали потому, что она граничила с усадьбой временного помещения кадетского корпуса (известного теперь как «желтый корпус университета»). Однако кадеты еще в 1857-м перешли в новое здание. Более подходящим для улицы было признано наименование «Фундуклеевская» — в честь Ивана Фундуклея, бывшего киевского губернатора, крупного администратора и благотворителя.

Горсовет Киева назвал губернатора Фундуклеева «царским колонизатором» и отказался возвращать тогдашней улице Ленина его имя

За годы пребывания в Киеве Фундуклей потратил немало личных средств на городское благоустройство, на помощь бедным. Наклонность к краеведческим изысканиям побудила его финансировать издание солидных трудов — «Обозрение Киева в отношении к древностям», «Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии», «Статистическое описание Киевской губернии». Над этими книгами работали авторитетные специалисты, и значение изданий Фундуклея до нынешнего времени трудно переоценить.

Особенно весомое пожертвование Иван Иванович сделал уже после того, как его киевская служба закончилась. По просьбе наших земляков он предоставил собственную городскую усадьбу с каменными домами для размещения в ней первой в городе женской гимназии, а бюджет учебного заведения обеспечил своими доходными имениями. За эту неслыханную щедрость киевляне решили назвать Фундуклеевской не только саму гимназию, но и улицу, на которой она находилась.

Иван Фундуклей потратил немало личных средств на благоустройство Киева и помощь бедным

Спустя полвека, однако, революционные власти переименовали Фундуклеевскую в улицу Ленина. А в 1992 году пришел срок отказаться от советских шаблонов. Краеведы из городской комиссии по вопросам наименований склонялись к восстановлению старинного топонима в память об Иване Фундуклее. Но в столичной администрации мецената заклеймили как «царского колонизатора», так что теперь улица носит имя Богдана Хмельницкого.

Ученые предлагали переименовать Думскую площадь (нынешний Майдан Незалежности) в Козье Болото

В 1898 году Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор Михаил Драгомиров, человек энергичный и образованный, заинтересовался исторической топонимией Киева и возможностью ее дальнейшего воспроизведения в городских названиях. Он пригласил известных специалистов — профессоров Владимира Антоновича, Николая Петрова, Павла Житецкого и Владимира Щербину, с которыми обсудил эту проблему.

При Городской думе была сформирована «комиссия по вопросу о восстановлении некоторых древних наименований улиц и урочищ». Действовала она на общественных началах. В ее состав входили авторитетные ученые, но текущая работа оставляла им мало свободного времени, и собрания комиссии происходили очень редко. Настолько редко, что генерал Драгомиров так и не дождался последствий ее деятельности. Только в 1906 году в мэрию были в конце концов направлены конкретные предложения. Послание содержало около 30 пунктов. Правда, далеко не все рекомендации пришлись отцам города по душе.

К примеру, комиссия настаивала на том, что «за улицей Черная Грязь следует оставить ее историческое название, несмотря на то, что жители этой улицы обижаются этим названием». Однако Городская дума пренебрегла мнением профессоров: древняя улица Черная Грязь на Подоле вскоре была переименована во Флоровскую. Не был осуществлен и замысел комиссии назвать Думскую (Крещатицкую) площадь — нынешний Майдан Незалежности — «старинным наименованием Козье Болото, где действительно было болото в свое время». Кстати, уважаемые ученые на этот счет ошиблись: как видно из исторических планов, реальное Козье Болото находилось за пределами площади.

В итоге из всего перечня были реализованы лишь несколько пунктов. Так, коротенькую Троицкую улицу возле Софийской площади официально переименовали в Рыльский переулок (в память о Рыльском полку, входившем в киевский гарнизон). Безымянный переулок вдоль ограды Михайловского монастыря в направлении фуникулера стал Святополковым (в честь князя Святополка, основателя Златоверхого собора; сейчас этого переулка не существует).

Большевики переименовали Крещатик в улицу Воровского

На протяжении ХХ века Киев не раз переживал радикальные изменения политического строя. Если при этом устанавливался тоталитарный режим, то новации очень быстро отражались в названиях на городских планах.

Так произошло в 1919 году, когда в течение нескольких месяцев в Киеве господствовали большевики. Явились они сюда в феврале, а уже в марте городские власти объявили о значительном количестве новых названий. В составлении предварительного списка переименований приняли участие авторитетные специалисты — литературовед и фольклорист Андрей Лобода, историк Орест Левицкий, этнограф и археолог Николай Беляшевский, а окончательный вариант утвердил исполком городского совета. Изменения коснулись прежде всего названий, принятых в честь «царей и царских слуг», а также связанных с религией. Так, улица Николаевская (от имени Николая II) получила имя Карла Маркса, улица Лютеранская (от лютеранской кирхи) — Энгельса, улица Левашовская (от генерал-губернатора Василия Левашова) — Карла Либкнехта, улица Екатерининская (от Екатерины II) — Розы Люксембург. Думская площадь стала Советской, а Царскую площадь назвали в честь III Интернационала. Что же касается Бибиковского бульвара, то он именно тогда оказался бульваром Тараса Шевченко.

Революционные переименования охватили и нейтральные исторические названия: улицу Большую Васильковскую сделали Красноармейской, Банковую — Коммунистической, Прорезную — Свердлова… Эта волна поначалу не задела Крещатик, но с 1923 года, когда большевики уже безраздельно хозяйничали в Украине, он долгое время назывался улицей Воровского. В любом случае, власть мало интересовалась мнением киевлян — делала, что сама считала нужным.

Так же бесцеремонно обращались с киевской топонимией и нацистские оккупанты в 1941—1943 годах. В ряде случаев при их господстве были возвращены дореволюционные названия, но кое-что они добавили от себя. К примеру, Крещатик превратился на этот раз в Эйхгорн-штрассе (в память о немецком фельдмаршале фон Эйхгорне, убитом в Киеве террористом в 1918-м), бульвар Тараса Шевченко — в Ровноер-штрассе (направление на тогдашний город Ровно, где находился центр «Рейхскомиссариата Украина»). Улице Кирова (теперь Михаила Грушевского) присвоили имя доктора Тодта — рейхсминистра вооружений, погибшего в 1942-м в катастрофе, улицу Карла Либкнехта (Шелковичную) назвали в честь нацистского кумира Хорста Весселя, а улицу Розы Люксембург (Липскую) переименовали в Дойче-штрассе — Немецкую. Но в ноябре 1943-го вернулась большевистская власть, и на планах Киева снова запестрели советские названия.

Нацистские оккупанты увековечили имя киевского архитектора немецкого происхождения Георгия Шлейфера — автора здания Театра имени Франко. Площадь перед театром получила наименование «Фон Шлейфер». Фото 1943 года

Огромное количество разнообразных наименований возникло при освоении новых городских местностей, планировке жилмассивов. Многие из них давались совершенно произвольно. Но с 1980-х годов в киевской топонимии проявлялись позитивные тенденции возвращения к городским традициям. Это помогло восстановить такие названия, как Контрактовая площадь, улицы Прорезная, Паньковская, Софийская, Воздвиженская и ряд других. А после падения советского режима велась уже целенаправленная ликвидация большевистской тематики, позже получившая концентрированное воплощение в «законе о декоммунизации». В то же время приходится признать, что на топонимию порой накладывала отпечаток современная конъюнктура. Отдельные названия принимались волевыми решениями, без учета мнений экспертов или общественности. Так, в 2007 году после переименования улицы Машиностроительной в Георгия Гонгадзе городские руководители вдруг «спохватились» и назвали именем погибшего журналиста бывший проспект Советской Украины, а название Машиностроительной вернули, дважды за несколько месяцев поменяв таблички…

Теперь в Украине действует специальный закон об изменении названий, предусматривающий опрос мнения граждан в течение двух месяцев. Любой житель столицы может зарегистрироваться на сайте КГГА «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов», там высказать свои соображения и проголосовать за или против соответствующего предложения Комиссии по вопросам наименований при городском голове. Если опрос даст отрицательный результат, предложение не выносят на голосование в Киевсовете. Таким образом деликатный вопрос переименований получил обратную связь, находясь в прямой зависимости от позиции самих киевлян.

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