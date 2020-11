Блогер Сергей Фурса обратил внимание на сигнал, который Украине послали из США. Правая рука избранного президента Джо Байдена Майкл Карпентер ретвитнул статью из Washington Post о затормозившихся украинских реформах. Кроме того, Карпентер отметил, что пророссийские олигархи в Украине сейчас сильны, как никогда с 2014 года. Представитель США подчеркнул, что украинцам стоит самим задуматься о курсе страны, о лицах во власти и о государственных институтах

На прошлой неделе в очень респектабельном издании Washington Post вышла редакторская статья… Описывалась ситуация в Украине (не очень оптимистичная в плане движения страны на пути реформ), особенно в контексте борьбы с борьбой с коррупцией вместо просто борьбы с коррупцией… Вчера правая рука Байдена в вопросах Украины, ретвитнул эту статью со своим комментарием. Его твит ниже.

Michael Carpenter

@mikercarpenter

Vested interests and pro-Russian oligarchs are stronger now than at any point since 2014. The US has foreign policy tools to incentivize a course correction, but it's really up to Ukrainians to make the changes to their personnel/institutions.



Вот это и есть последнее американское предупреждение. Большой Брат все видит. И увеличение влияние олигархов видит, и разрушение антикоррупционной инфраструктуры видит и срыв операции по «вагнеровцам» не забыл. И еще надеется, что президент сможет исправить ситуацию. И готов ему помогать. И ключевой вопрос, готов ли сам президент. Готов ли он исправлять и признавать свои ошибки. Или хотя бы исправлять, не признавая их публично. Готов ли он принимать назревшие кадровые решения.

Может ли быть сигнал еще более понятным?

