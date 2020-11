25 ноября 2020

Ровно 95 лет назад, 25 ноября 1925 года, в Константиновке Донецкой области родилась Ноябрина Викторовна Мордюкова. Отец, председатель местного колхоза, и мать, которая, по словам Мордюковой, «вечно ходила брюхатой», да и все остальные родственники называли девочку просто Нонной. Натерпелась она всего в детстве немало. Детей в семье было шестеро и Нонна, как самая старшая, нянчилась с сёстрами и братьями с утра до вечера. «Ох, и понавытиралась же я этих соплей!.. — вспоминала потом она. — Своего детства у меня, считай, и не было».

Она с 13 лет мечтала стать актрисой, играть в кино. И поначалу всё в её киношной жизни получалось прекрасно. Первая же роль — подпольщицы Ульяны Громовой в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» — принесла Мордюковой всесоюзную славу. Правда, и неприятностей принесла немало. Познакомившись на съемочной площадке с молодым Вячеславом Тихоновым, Нонна вскоре по уши в него влюбилась и рано выскочила замуж. А любивший её маститый советский режиссёр Герасимов такого простить ей не смог. Да и не захотел. Пять следующих лет в кино для Мордюковой были благодаря Герасимову вычеркнуты из жизни.

О своём браке с Тихоновым Нонна рассказывала с грустью. Прожили они вместе 13 лет, сыночка завели. Но большого счастья так и не познали. «У меня обида на него осталась на всю жизнь: ни разу даже не поздравил с днём рождения. Мы были совершенно разные… Не жили мы, а мучились». Но, влюбившись на съемках фильма «Простая история» в Василия Шукшина, Славку своего не бросила. В первую очередь, подумала о ребёнке. Да и не принято тогда было разводиться. Это потом уже не выдержала…

После Тихонова личная жизнь у Мордюковой так и не сложилась. До конца дней своих одинокой и оставалась. Зато в жизни киношной все складывалось на удивление прекрасно. С каждой новой ролью в фильмах «Вокзал для двоих», «Они сражались за родину», «Бриллиантовая рука», «Гори, гори, моя звезда» поклонников у неё становилось все больше. Фразы героинь Мордюковой становились крылатыми: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «Скромненько, но со вкусом», «Я не знаю, как там в Лондоне, а у нас управдом — друг человека!»

Мало кто знает о том, что она одной из первых в советском кинематографе обнажила грудь. Случилось это в знаменитом фильме «Комиссар», снятом в 1967 году Александром Аскольдовым. Мордюкова сыграла в нём роль комиссара Красной Армии Клавдию Вавилову. Цензоры сочли картину идеологически вредной. И революция им показалась чересчур кровавой, и комиссарша, кормившая грудью ребёнка, как-то выбивалась из пропагандистского ряда. Фильм приказали уничтожить. И только каким-то чудом уцелевшую картину обнаружили через 20 лет и показали в прокате. За роль в этом фильме Нонна Мордюкова была, по мнению составителей британской энциклопедии Who is who, признана одной из величайших актрис ХХ века…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.