26 ноября 2020

Сегодня, в Международный день сапожника, мне, человеку, никогда никакого отношения к сапожному делу не имевшему и при этом от рождения носящемуся стопроцентно сапожную фамилию, хотелось бы рассказать вам, друзья мои, одну старую сапожную притчу. Услышал я ее много лет назад в Старом городе в Иерусалиме в одной из поездок туда.

Как-то пришёл к раввину из Герцлии немолодой уже сапожник и сказал:

- Даже не знаю, ребе, как мне быть. Среди моих заказчиков в основном люди очень бедные. У них, как правило, всего-то по одной паре обуви. Вот мне и приходится, взяв у них эту обувь на ремонт вечером, всю ночь напролёт работать, чтобы к утру закончить. Правда, иногда и к рассвету не успеваю. А ведь им нужно в чём-то идти на работу… Как же мне быть с утренней молитвой?

- А как ты молился до сих пор, сын мой? — спросил его ребе.

- Иногда, быстро проговорив слова молитвы, тут же возвращаюсь к работе. Иногда и вовсе приходится молитву пропустить. Но тогда я переживаю такое чувство вины, что каждый раз, поднимая молоток, словно слышу горестный вздох своего сердца: «Как же мне все-таки в жизни не везёт, если у меня не хватает времени даже на утреннюю молитву!..»

- Если бы я был Богом, — сказал мудрый ребе, — то этот вздох для меня был бы дороже любой молитвы…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.