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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1973
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 25×16 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня, в Международный день сапожника, мне, человеку, никогда никакого отношения к сапожному делу не имевшему и при этом от рождения носящемуся стопроцентно сапожную фамилию, хотелось бы рассказать вам, друзья мои, одну старую сапожную притчу. Услышал я ее много лет назад в Старом городе в Иерусалиме в одной из поездок туда.
Как-то пришёл к раввину из Герцлии немолодой уже сапожник и сказал:
- Даже не знаю, ребе, как мне быть. Среди моих заказчиков в основном люди очень бедные. У них, как правило, всего-то по одной паре обуви. Вот мне и приходится, взяв у них эту обувь на ремонт вечером, всю ночь напролёт работать, чтобы к утру закончить. Правда, иногда и к рассвету не успеваю. А ведь им нужно в чём-то идти на работу… Как же мне быть с утренней молитвой?
- А как ты молился до сих пор, сын мой? — спросил его ребе.
- Иногда, быстро проговорив слова молитвы, тут же возвращаюсь к работе. Иногда и вовсе приходится молитву пропустить. Но тогда я переживаю такое чувство вины, что каждый раз, поднимая молоток, словно слышу горестный вздох своего сердца: «Как же мне все-таки в жизни не везёт, если у меня не хватает времени даже на утреннюю молитву!..»
- Если бы я был Богом, — сказал мудрый ребе, — то этот вздох для меня был бы дороже любой молитвы…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
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