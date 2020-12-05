27.98 / 28.17 33.73 / 34.11
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
13 декабря 2020
ВРЕМЯ ОТДЫХА
ВРЕМЯ ОТДЫХА
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1982
Скульптор: Vicente Martínez
Размер: 23×42 см

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Они были не просто разными людьми. Они были абсолютно разными — эти два гениальных человека, которых у нас всегда называли ИЛЬФИПЕТРОВ. Они написали знаменитые «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» — книги, которые многие из нас знают едва ли не наизусть ещё и потому, что по этим книгам были поставлены несколько гениальных фильмов, главные роли в которых сыграли по-настоящему великие советские актёры. Сейчас трудно даже представить советскую литературу без этих книг, советское кино — без этих фильмов, а нас с вами — без того и другого.

Вообще-то настоящее имя Ильи Ильфа звучало так — Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберг. Знаете, порой встречаются такие еврейские имена, что без 100 граммов произнести их практически невозможно. А настоящей фамилией Петрова была фамилия Катаев. Знаете, порой легко произносимые русские фамилии литераторы меняют на столь же легко произносимые другие фамилии по причинам, не произносимым вообще. Такая история как раз и приключилась с Евгением Петровым, который, кстати, родился в Одессе именно в этот день, 13 декабря 1903 года, и приходился родным братом известному писателю Валентину Катаеву.

Сами же ИЛЬФИПЕТРОВ писателями, между прочим, стали не сразу. До знакомства с Петровым Ильф сменил множество профессий. Сначала он работал в чертёжном бюро, затем на телефонной станции, затем на авиационном заводе и даже на фабрике, выпускавшей ручные гранаты. Петрову же после работы корреспондентом Украинского телеграфного агентства целых три года пришлось прослужить инспектором уголовного розыска. Кто-то из них потом шутил, что первым литературным произведением Евгения Петрова был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины, найденного на одной из одесских улиц. От матери-пианистки Петрову передался абсолютный музыкальный слух. О нём отзывались как о человеке с редким дарованием, обладавшим совершенным знанием рояля, прекрасно игравшим на инструменте и страстно влюблённым в музыку и пение. Одно время он даже начал готовиться к дирижёрской карьере, но она так и не состоялась из-за осложнения на органы слуха и обоняния после перенесённой тяжёлой простуды (тогда ещё, очевидно, слово «коронавирус» врачам было неведомо).

Несмотря на поразительную разницу темпераментов (Петров в совместной творческой работе всё время горячился, размахивал руками и громко кричал, а Ильф иронично и словно отстранённо лишь констатировал факты), соавторы умудрялись крепко между собой ладить, неизменно обращаясь друг к другу на «вы» и уважительно относясь к каждому замечанию коллеги. Говорят, более тесной и верной дружбы сложно было себе представить. Они проработали вместе ровно 10 лет. Кроме ставших сразу знаменитыми «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка», написали не менее известную в то время книгу «Одноэтажная Америка» и несколько киносценариев. А когда в 1937 году их творческое сотрудничество прервала внезапная смерть Ильфа от туберкулёза, Евгений Петров горестно сказал одному из их общих друзей: «Это были и мои похороны…»

С началом войны Петров стал военным корреспондентом «Правды» и «Информбюро». Он часто бывал на фронте, успев под впечатлением от этих поездок написать «Фронтовой дневник». А летом 1942 года, возвращаясь в Москву из осаждённого Севастополя, погиб в самолёте, сбитом вражеским истребителем… Из множества цитат, которые ежедневно растаскиваются пользователями интернета из творческого наследия Ильфа и Петрова, я бы выделил лишь одну. «- Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный? — Надо мыслить, — сурово сказал Остап. — Меня, например, кормят идеи…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Сейчас читают
мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

Такого лучше не видеть: фанатка Путина Лариса Долина шокировала зрителей «Золотого граммофона» новой прической

Побрилась наголо? Лариса Долина шокировала зрителей "Золотого граммофона" новой прической

тина кароль

Тину Кароль раскритиковали за "странные формы"

Скандал на «Золотом граммофоне»: Лобода рассказала о «подставе» организаторов

Скандал на "Золотом граммофоне": Лобода рассказала о "подставе" организаторов

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер