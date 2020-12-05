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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1982
Скульптор: Vicente Martínez
Размер: 23×42 см
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Они были не просто разными людьми. Они были абсолютно разными — эти два гениальных человека, которых у нас всегда называли ИЛЬФИПЕТРОВ. Они написали знаменитые «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» — книги, которые многие из нас знают едва ли не наизусть ещё и потому, что по этим книгам были поставлены несколько гениальных фильмов, главные роли в которых сыграли по-настоящему великие советские актёры. Сейчас трудно даже представить советскую литературу без этих книг, советское кино — без этих фильмов, а нас с вами — без того и другого.
Вообще-то настоящее имя Ильи Ильфа звучало так — Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберг. Знаете, порой встречаются такие еврейские имена, что без 100 граммов произнести их практически невозможно. А настоящей фамилией Петрова была фамилия Катаев. Знаете, порой легко произносимые русские фамилии литераторы меняют на столь же легко произносимые другие фамилии по причинам, не произносимым вообще. Такая история как раз и приключилась с Евгением Петровым, который, кстати, родился в Одессе именно в этот день, 13 декабря 1903 года, и приходился родным братом известному писателю Валентину Катаеву.
Сами же ИЛЬФИПЕТРОВ писателями, между прочим, стали не сразу. До знакомства с Петровым Ильф сменил множество профессий. Сначала он работал в чертёжном бюро, затем на телефонной станции, затем на авиационном заводе и даже на фабрике, выпускавшей ручные гранаты. Петрову же после работы корреспондентом Украинского телеграфного агентства целых три года пришлось прослужить инспектором уголовного розыска. Кто-то из них потом шутил, что первым литературным произведением Евгения Петрова был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины, найденного на одной из одесских улиц. От матери-пианистки Петрову передался абсолютный музыкальный слух. О нём отзывались как о человеке с редким дарованием, обладавшим совершенным знанием рояля, прекрасно игравшим на инструменте и страстно влюблённым в музыку и пение. Одно время он даже начал готовиться к дирижёрской карьере, но она так и не состоялась из-за осложнения на органы слуха и обоняния после перенесённой тяжёлой простуды (тогда ещё, очевидно, слово «коронавирус» врачам было неведомо).
Несмотря на поразительную разницу темпераментов (Петров в совместной творческой работе всё время горячился, размахивал руками и громко кричал, а Ильф иронично и словно отстранённо лишь констатировал факты), соавторы умудрялись крепко между собой ладить, неизменно обращаясь друг к другу на «вы» и уважительно относясь к каждому замечанию коллеги. Говорят, более тесной и верной дружбы сложно было себе представить. Они проработали вместе ровно 10 лет. Кроме ставших сразу знаменитыми «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка», написали не менее известную в то время книгу «Одноэтажная Америка» и несколько киносценариев. А когда в 1937 году их творческое сотрудничество прервала внезапная смерть Ильфа от туберкулёза, Евгений Петров горестно сказал одному из их общих друзей: «Это были и мои похороны…»
С началом войны Петров стал военным корреспондентом «Правды» и «Информбюро». Он часто бывал на фронте, успев под впечатлением от этих поездок написать «Фронтовой дневник». А летом 1942 года, возвращаясь в Москву из осаждённого Севастополя, погиб в самолёте, сбитом вражеским истребителем… Из множества цитат, которые ежедневно растаскиваются пользователями интернета из творческого наследия Ильфа и Петрова, я бы выделил лишь одну. «- Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный? — Надо мыслить, — сурово сказал Остап. — Меня, например, кормят идеи…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
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