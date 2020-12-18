22 декабря 2020

Однажды у Генри Киссинджера (известнейшего американского дипломата, госсекретаря США в администрации президента Ричарда Никсона и, кстати, лауреата Нобелевской премии мира) студенты спросили, что такое «челночная дипломатия». Следует заметить, что Киссинджер всегда славился отменным чувством юмора. И это отчасти объясняет логику его ответа. Но только отчасти.

— О! Это такой универсальный еврейский метод, — улыбнулся Киссинджер, родившийся в далёком 1923 году в маленьком баварском городке Фюрт в религиозной еврейской семье. — Поясню на примере. Скажем, вы решили, используя метод «челночной дипломатии», выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из глухой сибирской деревни.

— Ну, и как такое возможно?

— Да очень просто. Я еду в глухую сибирскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю: «Хочешь жениться на американской еврейке?» «Что за бред! — удивляется он. — У нас тут своих девчонок хватает…» Я говорю: «Но она ведь дочь миллиардера!» «Ну, так это меняет дело», — соглашается парень. Тогда я еду в Швейцарию. Прихожу на заседание правления крупного банка и интересуюсь: «А не хотели ли бы вы иметь президентом вашего банка простого сибирского мужика?» «Шутите?» — смеются они. «А если он при этом будет зятем самого Рокфеллера?» — уточняю я. «Ну, так это меняет дело», — отвечают они. Лечу в Америку. Приезжаю на ужин к Рокфеллеру. И без всяких там предисловий спрашиваю: «Хотите иметь зятем простого сибирского парня?»

«Скажете такое, — расхохотался Рокфеллер. — К чему даже подобные вопросы задавать? Вы ведь хорошо знаете, что у нас в семье все — финансисты!»

«Так он ведь как раз президент крупного швейцарского банка!» «Так бы сразу и сказали… Доченька, дорогая, можешь к нам присоединиться на минуточку? Тут мистер Киссинджер, кажется, нашёл тебе хорошего жениха. Он, между прочим, президент швейцарского банка!» «Папа, ты опять за старое? Зачем мне эти финансисты? Они ведь все, как один, доходяги и зануды». «Ты, конечно, права, доця. Но этот жених — здоровенный сибирский мужик!» «О-о, так это меняет дело…»

Сегодня в Украине отмечается день работников дипломатической службы. Мне бы очень хотелось поздравить всех, кто к этому празднику причастен, всех, кто верой и правдой служит интересам родной страны, представляя Украину на разных континентах, и пожелать им и их семьям здоровья и удачи.

Сегодняшним же именинникам позвольте по давно сложившейся традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.