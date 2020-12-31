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«Фарфоровые» истории
6 января 2021
МОМЕНТ ПАУЗЫ
МОМЕНТ ПАУЗЫ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1994
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 57×31 cm
Лимитированная серия 3500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Легендарный английский город Кембридж прославить чем-то новым достаточно сложно. Но человеку, чьё 75-летие сегодня будут отмечать любители современной музыки в Великобритании, это удалось. Речь идёт о Сиде Барретте, поэте и художнике, более прославившемся как основатель популярнейшей в 1970-е годы группы Pink Floyd.

Его карьера была короткой и стремительной. Яркой, но быстро угасающей. Родившись в семье любителя классической музыки, четверо детей которого быстро стали звёздами музыкальных вечеров, проводившихся в одном из залов Кембриджа, Сид привык к легким победам в конкурсах. Сначала вместе с младшей сестрой Розмарин они начали побеждать в городских соревнованиях фортепианных дуэтов. Потом, увлёкшись поп-музыкой, Сид встретил ребят из группы, которая называлась The Tea Set. И убедил их в том, что теперь все будет по-новому и что их ждёт слава, о которой они даже не смели мечтать.

Первым делом он переименовал группу в Pink Floyd (просто соединив два имени, случайно увиденных на какой-то блюзовой пластинке). Потом он стал не только солистом и гитаристом группы, но и автором большинства композиций, исполняемых парнями из Кембриджа. Его перу принадлежат их первые хиты.

Такие, как «Amold Lane» и «See Amily Play». В первом альбоме новой группы 8 из 11 песен Сид написал сам, а ещё в двух был соавтором.

Группа много ездила с концертами, вызывавшими небывалый восторг у молодежи. Большая слава и большие деньги свалились на них, как снег на голову. И голову вскружили. Первым сломался Сид Барретт. Наркотики, к употреблению которых он все чаще начал прибегать, сделали своё дело. Он начал вести себя эксцентрично. Причём, не только в жизни, а и на сцене. Во время выступления мог вдруг начать бродить по сцене, бессмысленно дергая одну струну и никакого внимания не обращая на происходившее вокруг. В коллектив пришлось взять ещё одного исполнителя, который должен был петь и играть, пока Сид был занят очередной выходкой.

Друзья долго терпели всё это, уважая его права автора песен и создателя группы. Но вечно это продолжаться не могло. Им пришлось с Сидом расстаться.

Последние годы жизни Барретт провёл в родном Кембридже, занимаясь созданием абстрактных картин и написанием песен, которые уже не вызывали, как прежде, интереса у музыкантов. Он быстро угасал. Перестал появляться на публике. А в возрасте 60 лет умер от осложнений, вызванных сахарным диабетом, в своём доме в графстве Кембриджшир. На 70-летие в Кембридже торжественно открыли инсталляцию в память о своём знаменитом земляке. Ее и сегодня можно увидеть в фойе Кембриджской зерновой биржи — там, где Сид Барретт провёл свой последний концерт…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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