22 января 2021

Расскажу-ка я вам, друзья мои, сегодня потрясающую историю, результатом которой стало судебное решение, датированное 22 января 1990 года. Кстати, именно тогда появилось столь знакомое всем нынешним пользователям интернета понятие «червь Морриса». И именно тогда было окончательно зафиксировано едва ли не первое в компьютерной истории человечества вирусное потрясение, нанёсшее общий ущерб на сумму приблизительно в 100 миллионов долларов.

А началось все с обычного эксперимента, на который решился 23-летний студент Корнеллского университета Роберт Моррис. Отец Роберта был специалистом в области криптографии, работал в Bell Labs и участвовал в разработке Multics и Unix. То есть будущему программисту было, у кого поучиться. Роберт отлично показал себя во время учебы и в школе, и в Гарварде, куда поступил поначалу.

А в Корнеллском университете парень решил всего лишь попытаться, как он потом объяснял, «замерить интернет». С этой целью 3 ноября 1988 года он запустил в сеть вирус, который позже назовут его именем — «червь Морриса». Это день в Соединённых Штатах Америки запомнился всем как «чёрный четверг». Тысячи компьютеров «полегли» в мгновение ока. «Червь Морриса» заблокировал компьютерные центры крупнейших военных, научных и коммерческих структур. К решению внезапно возникшей масштабной проблемы правительство привлекло лучших специалистов Центра национальной компьютерной безопасности, Агентства военной связи, Массачусетского технологического института, а также агентов ЦРУ и ФБР.

Роберт Моррис, поняв, что натворил, сначала пришёл в ужас, а затем предпринял попытки остановить вирусную эпидемию. Но запущенный им «червь» вышел из-под контроля. Ситуация в семье Моррисов осложнялась тем, что отец Роберта в это время работал на правительство, возглавляя один из департаментов Центра компьютерной безопасности. Он-то и настоял на том, чтобы сын явился с правоохранительные органы с повинной. Что тот в результате и сделал. Но справиться с вирусом, «вырубившим» тысячи компьютеров в США и в других странах, по-прежнему не удавалось никому. Только через несколько дней пришло спасение из университета Беркли, специалисты которого нашли «противоядие» и код программы был декомпилирован.

На суде, начавшемся в 1989 году, Роберт Моррис рассказал, что действовал под впечатлением от научно-фантастического романа Джона Браннера Shockwave Rider. В нём описывался «червь» — программа, призванная вывести из строя компьютер, контролируемый авторитарным правительством, тем самым лишив правительство власти. Кстати, именно благодаря этому произведению появился термин «компьютерный (сетевой) червь».

Приговор суда, оглашённый 22 января 1990 года, был на удивление мягким. Автор запущенного вируса получил 400 часов общественных работ, 10 тысяч долларов штрафа и испытательный срок в три года. Эта история послужила уроком для создателей компьютерных сетей. А сам Роберт Моррис, пережив свалившуюся на него популярность, через 6 лет основал стартап Viaweb, который был продан Yahoo! за 49 миллионов долларов…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.