Тренды весны: интервью с дизайнером Еленой Бурениной, открывающей Украинскую неделю моды

Всемирно известный кутюрье Джанни Версаче говорил: «Мой закон — не спорить с ветром, он знает, куда дует, мы же, дизайнеры, должны лишь точно определить его направление». О новых тенденциях в моде, а также о нынешних реалиях в фэшн-индустрии в проекте «Мир после пандемии» «ФАКТАМ» рассказала известный украинский дизайнер Елена Буренина, ценителями таланта которой являются Мадонна, Жан-Клод Ван Дамм, Ирина Билык, Джамала и другие известные люди. Ее коллекцией открывается Украинская неделя моды.

«Людям сейчас хочется в одежде светлого, нежного, мягких форм»

— Нынешняя Украинская неделя моды пройдет без зрителей, — рассказывает Елена Буренина. - Называется она No seasons, что в переводе «Без сезонов». Формат: see now — buy now, то есть «увидел — купил». А вообще, во всем мире сейчас тенденция такова, что дизайнеры повально отказываются от проведения показов, так как они требуют больших вложений, а экономическая ситуация у всех сейчас не лучшая.

— Читала, что многие модели остались без работы на показах. Как же они выживают?

— Показы — не единственный их источник доходов. Модели востребованы в онлайн-съемках для каталогов, журналов, различных цифровых платформ. Видеоконтент сейчас на пике популярности.

— Как пандемия отразилась на моде?

— Прежде всего она подействовала на психику людей. Многие потеряли ощущение безопасности, появилось немало страхов. Этим объясняется то, что людям сейчас хочется в одежде светлого, нежного, мягких форм и тактильных материалов. Романтизм, воздушность, легкость, ажурность — все это есть в весенних коллекциях.

— Какие цвета будут в тренде этой весной?

— Розовый, жемчужный, сливочный, беж… При этом востребован будет и черный, он ассоциируется с защищенностью и является в гардеробе одним из базовых. В тренде и яркие акцентные цвета: фуксия, травяной и желто-горячий. Каждый человек сможет выбрать в этой палитре то, что удовлетворит его вкус и потребности.

Жемчужный – один из трендовых оттенков весеннего сезона. Людям хочется светлого, нежного (фото из альбома Елены Бурениной)

— В вашей коллекции очень эффектны вещи с открытой спиной и плечами.

— Все это проявление чувственности, женственности. В результате пандемии мир стал более закрытым, поэтому все мы стремимся к открытости. Открытые плечи в блузах, платьях и даже пиджаках подойдут для каждого дня, а открытая спина — для вечерних нарядов.

В тренде открытые плечи (фото из альбома Елены Бурениной)

«Потребление деловой одежды сократилось, так как офисы перешли в онлайн»

— В одном зарубежном издании прочла, что пандемия отразилась на моде еще и таким образом: будет меньше костюмов и больше раздельных вещей.

— Это спорный вопрос, потому что, несмотря на коронавирус, бизнес-мир никуда не делся. Юристам и бизнесменам не обойтись без деловой одежды, так как существует определенный формат. В спортивных брюках ведь не пойдешь на деловую встречу. Но, конечно, потребление деловой одежды сократилось, так как офисы перешли в онлайн. Однако, когда пандемия закончится, то, думаю, все вернется на круги своя. Люди истоскуются по прежней жизни.

Особенно необычно смотрится пиджак с открытыми плечами (фото из альбома Елены Бурениной)

— Многие модницы сетуют, что некуда носить красивые вещи. Но верхней одежды это, кажется, касается меньше. Даже в магазин и аптеку хочется придти в стильном пальто или тренче. А какая верхняя одежда будет актуальна грядущей весной?

— Например, очень красив в женских плащах драпированный рукав, который подчеркивает форму плеча. Он создает объем в области плеча, поэтому талия в вещах с таким рукавом должна быть сужена. Подчеркнутая талия придает образу женственность. Ощущение нежности формируют банты и завязки. Когда пандемия закончится, людям захочется после карантинных спортивных костюмов продемонстрировать свою чувственную натуру.

Драпированный рукав – одна из новинок грядущего весеннего сезона (фото из альбома Елены Бурениной)

— Судя по вашей коллекции, бант лучше не завязывать, а оставить концы свободными?

— Это дело вкуса. Я предлагаю свое видение. Но станет ли эта тенденция устойчивой, покажет время.

Открытая спина и бант – проявление чувственности, женственности (фото из альбома Елены Бурениной)

— Может ли маска остаться в перечне модных аксессуаров после того, как пандемия канет в Лету?

— Не думаю. Когда не будет опасности заражения, люди не захотят носить маски. Особенно девушки, у которых страдает мейкап.

— На какие модные тенденции стоит весной обратить внимание мужчинам?

— Главное — простота и лаконичность. В весеннем мужском гардеробе будет много светлого. Востребован стиль «спорт-шик», предполагающий интегрирование спортивных элементов в классические вещи. Например, брюки могут быть на резинке. Я часто сейчас использую прием, когда впереди они имеют классический вид, а сзади — пояс на резинке. Это обеспечивает свободу движения. Кстати, такие брюки уместны и в женском гардеробе. Они очень удобны. Что касается верхней мужской одежды, не сдают своих позиций тренчи.

— А что является сейчас антитрендом?

— Перегруженность деталями, цветовая какофония и вообще пошлость.

Востребован стиль «спорт-шик», предполагающий интегрирование спортивных элементов в классические вещи (фото из альбома Елены Бурениной)

«Чтобы выбрать поприще дизайнера, нужно быть очень отчаянным человеком»

— Какие аксессуары будут в тренде весной?

— Жемчужные и металлические украшения. Что касается жемчуга, это может быть какой-то один маленький акцент — серьги или подвеска на цепочке, нежная и деликатная.

— Интересно, а какая обувь будет актуальна?

— Плетеная и на завязках. В антитренде — обувь на платформе.

— Многие люди уже соскучились по путешествиям. Как считаете, они будут в нашей жизни?

— Думаю, да. Желание осталось. Важно — чтобы на путешествия были деньги.

— Онлайн-общения, с вашей точки зрения, будет больше или меньше?

— Мне кажется, что люди очень соскучились по живому общению. Его недостаток уже сказывается на психологическом состоянии. Человек не может существовать автономно.

— Вернется ли любовь к шопингу?

— Несомненно. Сейчас продажи одежды упали прежде всего в связи с невозможностью ее продемонстрировать. Ходить особо некуда. Кроме того, у людей сократились доходы.

— Что ждет в новых реалиях профессию дизайнера в плане заработка?

— Быть дизайнером — это тяжелый труд с отдаленной перспективой успеха. Тем, кто хочет немедленного результата, эта профессия вряд ли подойдет. Что касается заработков, мне кажется, в ближайшие годы с этим будет непросто. Многие уже ушли из нашей профессии, не справившись с трудностями. Чтобы выбрать поприще дизайнера, нужно быть очень отчаянным человеком. Фанатом своего дела! Впрочем, как и в любой деятельности.

Елена Буренина: «Надевая вещь, человек должен чувствовать в ней себя современно и уверенно» (фото из альбома Елены Бурениной)

— До пандемии пресса пестрила советами, как очистить шкафы от надоевшей одежды. Но, потеряв работу и заработки, многие теперь жалеют о том, что минимизировали свой гардероб — на новые вещи хорошего качества не хватает денег. А как вы посоветуете проводить ревизию в шкафах? От каких вещей рекомендуете отказаться, а от каких — нет?

— Стоит избавляться от вещей, которые больше вас не вдохновляют. Одежда должна радовать, поэтому у нас существует потребность постоянно ее обновлять. Мы меняемся, меняются наши мироощущение и вкусы… Надевая вещь, человек должен чувствовать в ней себя современно и уверенно. Каждый из нас ведь хочет быть привлекательным для других людей. То, как мы выглядим, помогает нам коммуницировать.

— Что должно понять человечество и каждый из нас в результате этой коронавирусной истории?

— Люди должны ценить друг друга больше.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Любите друг друга и жизнь!

